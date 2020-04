Paweł Izdebski zaprasza na kolejne koncerty w internecie: Zachowanie pozorów normalności

W niedzielę (19 kwietnia) dwa koncerty w internecie da Paweł Izdebski - autor wydanej w styczniu płyty "@strach". Jak zapowiada muzyk, nie zabraknie nowych aranżacji, nowych utworów i nowych żartów.

Paweł Izdebski zaprasza na koncerty w swoim pokoju /Magdalena Halicka /materiały prasowe

Promująca płytę "@strach" trasa "Niewiarygodny Tour" została zatrzymana przez pandemię koronawirusa. Paweł Izdebski jak wielu muzyków postanowił trafić do swoich fanów za pośrednictwem internetu.

19 kwietnia miał odbyć się koncert muzyka w klubie LUKR w Rzeszowie. Tego dnia wokalista dwukrotnie spotka się z fanami: o godz. 19 na facebookowym profilu Sofar Sound Warsaw (będzie to zdalny debiut tej imprezy) i o godz. 19:45 na swoim youtubowym kanale, gdzie zaprezentuje swój pełnometrażowy solo act.

Izdebski zapowiada nowe utwory, nowe aranżacje i nowe żarty.

"Koncerty internetowe to reakcja ludzi kultury na kwarantannę, która uniemożliwiła pracę artystyczną tysiącom muzyków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Wykorzystujemy nowe media i sposoby dotarcia do odbiorcy w celu realizacji wydarzeń artystycznych, które są nam teraz tak bardzo potrzebne do zachowania pozorów normalności w nowej codzienności" - podkreśla Paweł Izdebski.

"Chcemy edukować publiczność o konieczności wspierania swoich ulubionych artystów, a także ich realizatorów i obsługę techniczną, którzy z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy. Stawiamy na jakość. Zainwestowaliśmy w sprzęt i software do przeprowadzenia streamu i realizacji audio i wideo w najlepszej jakości, aby Państwo mogli się komfortowo odprężyć i zrelaksować przy dźwiękach dobrej muzyki. Wesprzeć moją działalność można będzie kupując dobrowolny wirtualny bilet na koncert poprzez platformę GoOut" - dodaje.

Kim jest Paweł Izdebski?

Wokalista, leworęczny gitarzysta, piosenkopisarz, kompozytor i youtuber. Prawie 30-letni debiutant z podwarszawskiej Wiązowny dotychczas był znany szerzej jako wokalista Studio Accantus czy były gitarzysta Ralpha Kaminskiego.