Paweł Domagała: Nowa płyta "Wracaj". Kiedy premiera?

Chociaż pierwsze zawodowe sukcesy dotyczyły aktorskich występów estradowych i przed kamerą, muzyka już we wczesnym dzieciństwie stanowiła integralną część życia Pawła Domagały.

Urodzony w 1984 roku we Wrocławiu, dzieciństwo spędził w Radomiu, a jego ulubioną zabawką była plastikowa gitara. Na komunię dostał pierwszą prawdziwą gitarę klasyczną i został zapisany na lekcje gry. Nawet, gdy zdawał do Akademii Teatralnej, na przesłuchanie przygotował własną piosenkę z gitarą, a później, w czasie studiów, koncertował w klubach. Muzyka zatem była pierwszą miłością, na długo przed aktorstwem.

W listopadzie 2016 r. wydał swój debiutancki album "Opowiem ci o mnie" (posłuchaj tytułowej piosenki w serwisie Teksciory.pl). Niemal dokładnie dwa lata później, 16 listopada 2018 r., ukazała się druga płyta zatytułowana "1984" (to rok urodzin śpiewającego aktora). Ten materiał zdążył już się pokryć podwójną platyną.



Promujący nowe wydawnictwo teledysk do singla "Weź nie pytaj" od połowy czerwca 2018 r. zanotował ponad 101 mln odsłon, dołączając do czołówki najpopularniejszych polskich klipów w serwisie Youtube (numerem 1 jest "Miłość w Zakopanem" Sławomira - sprawdź! - z wynikiem ponad 201 mln odsłon od kwietnia 2017 r.).



Wideo Paweł Domagała: Wydajemy nową płytę i na tym się skupimy (przeAmbitni.pl/x-news)

Premierę trzeciego studyjnego albumu Domagały zaplanowano na 20 listopada 2020 roku. Płyta otrzymała tytuł "Wracaj", a jej przedsmaku będzie można posłuchać podczas jesiennej trasy koncertowej.

Tymczasem czwarta część trasy koncertowej "1984 Tour" startuje pod koniec września w Mrągowie i kończy się pod koniec grudnia we Wrocławiu.

Reedycja płyty "Opowiem ci o mnie" zawiera trzy dodatkowe nagrania: "#opowiemciomnietour", "25 grudnia" i "Tu i teraz".

Charakterystykę piosenek zamieścił na swojej oficjalnej stronie internetowej sam Domagała: "#opowiemciomnietour - to temat muzyczny z naszej trasy. Chcieliśmy, żeby wszyscy ci, którzy nie mogli i nie mogą być na koncertach, poczuli tę niespotykaną atmosferę. Cała trasa jest trochę trasą 'dziękczynną'".

Z kolei o piosence "25 grudnia" napisał tak: "To moja autorska kolęda. Bardzo chciałem, żeby nalazła się na płycie od razu, ale jakoś tak głupio było wciskać kolędę na debiutancki krążek. A dla mnie jest to bardzo ważna piosenka, jedna z ważniejszych. Zależało mi na tym, by została wydana".

Utwór "Tu i teraz" artysta scharakteryzował tak: "Nie robilibyśmy tego wszystkiego - ja nie kombinowałbym, jak połączyć plany filmowe z koncertowaniem, graniem - gdyby nie sprawiało mi to tak ogromnej radości. Naprawdę, jestem szczęśliwy, kiedy mogę grać! Cały czas się tym bawimy i to jest piękne. 'Tu i teraz' to właśnie taka nasza muzyczna zabawa i zarazem zupełnie nowa wersja utworu, który zapewne słyszeliście już nie raz".

Paweł Domagała ma na koncie występy w serialach "Barwy szczęścia", "Powiedz TAK!", "Prosto w serce", "Druga szansa", "O mnie się nie martw" i filmach "Gotowi na wszystko. Exterminator", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Planeta singli", "Wkręceni" (obie części).