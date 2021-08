Paulla i teledysk "Hold My Love" z Łukaszem Bogusławskim z "Top Model". To angielska wersja piosenki "Ostatnia noc"

Klip do polskojęzycznej wersji utworu "Ostatnia noc" od czerwca zanotował prawie 350 tys. odsłon. Wówczas Paulla zapowiadała premierę anglojęzycznej wersji "Hold My Love" po przekroczeniu miliona odsłon.

Ostatecznie teraz do sieci trafił teledysk "Hold My Love".

U boku wokalistki wystąpili model Łukasz Bogusławski, finalista ostatniej edycji programu "Top Model", a także aktor pochodzący z Maroka, Marro Chalal.

"Połączenie tropikalnych palm, industrialnej windy oraz nowatorskiego podejścia do obrazu gwarantuje niezwykłe wrażenia wizualne, estetyczne i, rzecz jasna, muzyczne!" - głosi informacja o teledysku.

"Mój nowy teledysk jest utrzymany w tanecznym klimacie. Chciałam spróbować czegoś troszeczkę innego, więc traktuję to jako swego rodzaju wyzwanie. Piosenka zaskoczyła moich fanów. Jest inna, świeża, wakacyjna. Chciałabym się rozwijać, iść z duchem czasu, ale jednocześnie zachować w tym siebie. Jak to zwykle u mnie, tekst też mówi o miłości. I chciałam, żeby to było coś innego, coś nowego, ale jednocześnie, żeby była w tym dawna Paulla i żeby była w tym prawda. Cały czas powtarzam, że słuchaczy można oszukać tylko raz, drugiej szansy nie ma, więc we wszystkim musi być jakaś dusza i prawda. Chciałabym się rozwijać jako artystka, ale też zachować siebie w tym wszystkim" - mówi Paulla.

Za produkcję obu wersji odpowiada duet Grizzlee oraz Don Juan Wielki (znany z MIYO).

"Ostatnia noc" zakwalifikowała się do konkursu Premier w 58. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Dodajmy, że na początku 2022 r. wokalistka wyda swoją trzecią płytę.

Paulla była jedną z gwiazd koncertu "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk", gdzie zaśpiewała "Życie jak wino" i "Życia mała garść". Po śmierci legendarnego piosenkarza nagrała swoją wersję przeboju "To co dał nam świat".