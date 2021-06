Paulla i jej "Ostatnia noc". Łukasz Bogusławski z "Top Model" w teledysku

"Ostatnia noc" to nowa propozycja Paulli, w której usłyszymy zaskakujące nowoczesne brzmienia.

Paulla prezentuje nowy teledysk /Jan Bogacz/TVP /East News

Za produkcję najnowszej piosenki Paulli odpowiada niezwykły duet - Grizzlee oraz Don Juan Wielki (znany z MIYO).

"Nowoczesne brzmienia, światowy poziom i zaskakująca Paulla - tego jeszcze nie było na polskiej scenie muzycznej!" - czytamy w zapowiedzi.

W teledysku do singla "Ostatnia noc" wystąpili model Łukasz Bogusławski, finalista ostatniej edycji programu "Top Model", a także aktor pochodzący z Maroka, Marro Chalal.

Za klip odpowiada ekipa 9 Liter Filmy.



"Połączenie tropikalnych palm, industrialnej windy oraz nowatorskiego podejścia do obrazu gwarantuje niezwykłe wrażenia wizualne, estetyczne i, rzecz jasna, muzyczne!" - głosi informacja o teledysku.

Paulla zapowiedziała premierę angielskiej wersji - "Hold My Love" - po przekroczeniu miliona wyświetleń "Ostatnia noc".

7 czerwca w programie "Dzień dobry TVN" odbędzie się telewizyjna premiera klipu "Ostatnia noc".

Paulla kończy 40 lat 1 / 14 Paulla karierę muzyczną rozpoczęła w 1995 roku, odnosząc zwycięstwo w konkursie "Talent '95". Występowała również w "Szanse na sukces" (odcinek z Natalią Kukulską) oraz pierwszym "Idolu" (2002). W show Polsatu dotarła do półfinałów, ale nie udało się jej dojść do występów na żywo. Źródło: AKPA udostępnij

Przypomnijmy, że ostatnio Paulla była jedną z gwiazd koncertu "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk", gdzie zaśpiewała "Życie jak wino" i "Życia mała garść". Po śmierci legendarnego piosenkarza nagrała swoją wersję przeboju "To co dał nam świat".



