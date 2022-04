Paulina Sykut-Jeżyna to świetnie znana widzom Polsatu gwiazda, która na co dzień dostarcza najświeższych informacji o pogodzie.

Gwiazda Polsatu występowała w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zajęła 5. miejsce. Nie był to jednak jej pierwszy kontakt z muzyką, bo niektórzy mogą pamiętać ją z pierwszego polskiego talent show - "Idol". Występowała tam w 2003 roku.



W ubiegłym tygodniu minęło 20 lat od emisji pierwszego sezonu. Dla prezenterki był to wyśmienity moment, w którym zaczęła wspominać dawne czasy. Podzieliła się z fanami na Instagramie zdjęciem sprzed lat. Komentująca Kasia Łaska przyrównała Sykut-Jeżynę do Moniki Geller z "Przyjaciół"!

"Wczoraj minęło 20 lat od emisji pierwszego odcinka programu 'Idol'. Odnalazłam kilka zdjęć zrobionych aparatem z kliszą. Dzisiaj cieszę się, że miałam taki przy sobie, a w zasadzie był to aparat mojego Piotrka. Nie było wtedy Instagrama, nie było telefonów, które wszystko rejestrują w super jakości i dobrze! Była za to między nami uczestnikami, dobra energia, pasja, przyjaźń i radość że tu jesteśmy. Mam wspaniałe wspomnienia! Wtedy, wyjazd do Warszawy na casting do 2 edycji 'Idola', okazał się ważnym życiowym wyborem. Czułam, że muszę i chcę spróbować. Ten moment, to miejsce. Wszystko co wydarzyło się przez kolejne lata.. sama czasem nie mogę w to uwierzyć" - napisała wyraźnie poruszona wspomnieniami prezenterka Polsatu.

Jej pasja do muzyki przez lata nie słabnie - w ubiegłym roku pojawiła się gościnnie w utworze rapera Kleszcza. W teledysku widzimy dziennikarkę, która towarzyszy raperowi w lesie i wraz z nim zachwyca się otaczającą ich naturą. Optymistyczny wydźwięk piosenki, a także prosty tekst bardzo spodobał się fanom rapera, co widzimy w komentarzach pod klipem do "Niebo istnieje".



Kleszcz napisał ten utwór dla swojego syna. Na swoim Facebooku podziękował Sykut-Jeżynie za występ, a wcześniej informował, że nagrał z gwiazdą Polsatu nie jedną, a trzy piosenki. Nie wiadomo kiedy usłyszymy kolejne utwory.