Baddie to nowy projekt Pauliny Kut - wokalistki zespołu dollZ. Swoją pierwszą odsłonę pokazała na początku listopada w singlu nagranym z zespołem Żywiołak "Dziady".

Teraz dollZ (wcześniej występująca pod szyldem Dolls Insane) zostało przekształcone w Baddie, a debiutanckim singlem jest utwór "Stonoga". Teledysk do tego utworu powstał w Egipcie na pustyni przy użyciu telefonu.

Zmiana wizerunku jest odcięciem dotychczasowych działań rockowo-alternatywnych, Baddie jest bowiem projektem elektronicznym w psychodelicznym wydaniu.

"Baddie nie boi się niczego, eksperymentuje ile fabryka dała. Ona doskonale wie kim jest i co czuje i tyle jej wystarczy. A najbardziej lubi sny... To lalkowate, nademocjonalne, mechaniczne brzmienia pomieszane z elektroniczną nutą. Klimat z lekka upiorny, mroczny jak z bajek Andersena dla niegrzecznych dzieci. Baddie krzyczy, szepta, popiskuje - jak to ludzie. Jednak Baddie ma swój dźwiękowy świat, w którym porusza się jak chce, bez ścieżek (może lewitować albo biec, może leżeć) - może wszystko, jak w bajkach" - czytamy w opisie.

Kim jest Paulina Kut?

Szerszej publiczności wokalistka pokazała się w pierwszej edycji "X Factora" (zaśpiewała tam "It's Oh So Quiet" Bjork - sprawdź! ).

"Ja już cię kocham. Masz świadomość, że niekonwencjonalnie kręcisz ciałem... Ja to się nie boję, że kiedyś będziesz śpiewała, tylko że będziesz miała pacjentów" - mówił wówczas w show TVN Kuba Wojewódzki.

Po programie Maciej Pawełczyk (gitarzysta) zaproponował wokalistce współpracę. Niebawem do tej dwójki dołącza reszta zespołu. Wkrótce powstaje teledysk "Every Street" ( zobacz! ) zrealizowany na warszawskiej Pradze.

W 2012 roku zespół Dolls Insane odwiedza Las Vegas, gdzie powstaje klip do utworu "Tory". Do wystąpienia w teledysku udaje się namówić Adama "Nergala" Darskiego, lidera grupy Behemoth.

Zaraz potem zespół bierze udział w IV edycji programu "Must Be The Music".



"Jesteśmy zelektryzowani, ale było to źle zaaranżowane, macie wspierać dziewczynę, bo ona jest całą wartością, to był światowy performance" - oceniła Kora castingowy występ Dolls Insane w "Must Be The Music". Podobnego zdania (uwagi do zespołu, pochwały dla Pauliny) byli także Wojtek Łozowski i Elżbieta Zapendowska. "Wokalistko, broń Boże, nie normalniej" - zaapelowała Zapendowska. Na "nie" był Adam Sztaba, ale grupa ostatecznie przeszła do półfinału.

Pod koniec 2013 zespół nagrywa utwór "Bile Bur Gorne" ( sprawdź! ), który można usłyszeć w czołówce programu "Kossakowski. Szósty zmysł". Piosenka jest napisana w języku wymyślonym przez Paulinę. Powstaje do niej teledysk z ujęciami z Ukrainy.

We wrześniu 2014 r. wychodzi EP-ka "Taa..." promowana teledyskiem do utworu "Czy ktokolwiek?", w którym wokalistka parodiuje talent show, w którym niegdyś wystąpiła.

Już jako Dollz w marcu 2017 r. zespół wypuścił płytę "Sz... Sz... Sz" z 14 autorskimi utworami. Grupa nawiązała też współpracę ze szwedzkim producentem Marcusem, której owocem jest remiks utworu "Nibyland".

Z tym nagraniem grupa wystąpiła w konkursie Debiuty na Festiwalu w Opolu 2018. Pojawił się jeszcze singel "Przetrzyj oczy", stworzonego ponownie we współpracy z Marcusem Backmanem. Z kolei nagranie "Krzyczę znów" pokazało bardziej punkowo-rockowe oblicze zespołu.