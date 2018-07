Paulina Czapla i "Twój talizman". Uczestniczka "X Factor" i "Must Be The Music" debiutuje

Pamiętana z siódmej edycji "Must Be The Music" i udziału w "X Factor" Paulina Czapla prezentuje swój teledysk do singla "Twój talizman".

Paulina Czapla prezentuje nowy teledysk /oficjalna strona wykonawcy

"Przyznaję się do zbrodni! 11.07.2018 już wszystko wyjdzie na jaw" - tak swój utwór zapowiadała Paulina Czapla.



26-letnia wokalistka zaczynała już w programie "Od przedszkola do Opola", w którym zaśpiewała u boku Edyty Górniak. Występowała także w "Szansie na sukces" w odcinku z grupą Coma, na czele której stoi Piotr Rogucki.

Szersza publiczność poznała Paulinę w pierwszej edycji "X Factor" - na castingu zachwyciła porywającą wersją "Stop" Sam Brown, jednak nie przeszła ostrego sita (na tym etapie jurorzy odsiali także m.in. Dawida Podsiadłę czy Kacpra Sikorę - późniejszych laureatów odpowiednio drugiej edycji "X Factor" i czwartej odsłony "Mam talent").

Wiosną 2014 r. przypomniała o sobie w siódmej edycji "Must Be The Music". W show Polsatu doszła aż do finału (awansowała dzięki dzikiej karcie od słuchaczy RMF FM).



"Wiem o tobie praktycznie wszystko, chciałbym, żebyś została wreszcie doceniona" - emocjonował się Piotr Rogucki. "Jesteś wspaniała, absolutny finał" - chwaliła Kora.

Początki w "MBTM" nie były łatwe - na castingu zaczęła tak źle, że postanowiła spróbować jeszcze raz od początku. Publiczność zareagowała buczeniem, by za chwilę zgotować młodej wokalistce owację.

"Bardzo nieładnie się zachowujecie, nie można tak, nie krzyczcie głupot" - "ochrzanił" publiczność w studiu Piotr Rogucki, by potem wychwalać "wielki talent" uczestniczki.

Wideo Paulina Czapla - What's Up - 7. edycja Must Be The Music

Teraz Paulina Czapla prezentuje autorski utwór "Twój talizman".

Autorami nagrania są Karolina Baszak, Maciej Bechoco Pichlak i Jarosław "Jaro" Baran.

Za teledysk odpowiada Pascal Pawliszewski, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Feel i Lanberry, Cugowscy, Lady Pank, Blue Cafe, Ania Wyszkoni, Marta Gałuszewska, Pączki w Tłuszczu, Michał Bajor, Mateusz Grędziński, Patryk Kumór, Adam Stachowiak, Alicja Janosz, Paulina Lenda i Ania Kłys.