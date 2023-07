Przypomnijmy, że zespół Topky na scenie disco polo pojawił się jesienią 2021 r. Grupę utworzyły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska, które odeszły z formacji Top Girls (w jej składzie pozostała Justyna Lubas).

We wrześniu 2021 r. mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego. Do tej pory wideo zanotowało ponad 8,7 mln odsłon.

Reklama

Clip Topky Szpile

Sprawdź tekst piosenki "Szpile" w serwisie Tekściory.pl!

Jeszcze większą popularnością cieszą się piosenki nagrane przez Topky z innymi wykonawcami: "Dawaj mi pyska" z Łobuzami (29 mln odsłon) i "Jeden taniec, jedna noc" z MiłymPanem i grupą Defis (42 mln).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Z wizytą u Pauli Karpowicz (zespół TOPKY) Disco Polo Music

Pod koniec czerwca duet wypuścił utwór "Zatańcz ze mną" (1,6 mln), w którym wokalistkom towarzyszy Ronnie Ferrari , pamiętany z przeboju "Ona by tak chciała".



W ostatnim czasie Paula Karpowicz donosiła przede wszystkim o wydarzeniach ze swojego prywatnego życia. W połowie maja wokalistka i Grzegorz Zimecki znany jako Zimus wzięli huczny ślub. Wybranek wokalistki znany jest przede wszystkim jako menedżer discopolowego wokalisty o pseudonimie MiłyPan. Opiekuje się też Nowatorem, Gackiem, Kouchim, Bogdanem Borowskim, grupą Kwestia 07 i zespołem swojej ukochanej - Topky.

Zespół zdążył wrócić już na scenę, ale okazuje się, że Paula musi zacząć się trochę oszczędzać z powodu problemów zdrowotnych. Ujawniła, że odwiedziła lekarza, który zalecił jej poddanie się zabiegowi związanemu z kręgosłupem. W pierwszej kolejności zdecydowała się na zabiegi rehabilitacyjne, które mają pomóc jej w powrocie do pełni formy. Zaniepokojeni fani pospieszyli z życzeniami zdrowia.

Instagram Rolka Rozwiń