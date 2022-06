Paul Vance nie żyje. Miał 92 lata

Paul Vance, właściwie Joseph Paul Florio, urodził się 4 listopada 1929 roku na Brooklynie w Nowym Jorku.

Wideo Paul Vance "Catch A Falling Star"

Wspólnie z Lee Pockrissem napisał ponad 300 piosenek, w tym wspomniany wcześniej światowy hit "Itsy Bitsy..." ( posłuchaj! ) oraz inny przebój z listy przebojów, pt. "Catch A Falling Star", który został wykonany przez Perry'ego Como i wydany w 1957 roku.

Utwór "Itsy Bitsy..." sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy i pierwotnie dotarł do pierwszej dziesiątki w Wielkiej Brytanii. W 1990 roku piosenka zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii w wersji opracowanej przez Andrew Lloyda Webbera, którą śpiewał Timmy Mallett.

Vance i Pockriss napisali także nowe utwory, w tym "Leader Of The Laundromat" zespołu The Detergents, który był parodią przeboju pop "Leader Of The Pack" zespołu Shangri-Las z 1964 roku, a także "What's Going On in the Barn" Billy'ego Thornhilla.

W latach 70. Vance odniósł kolejne sukcesy, wykonując takie przeboje, jak "Playground In My Mind" Clinta Holmesa i "Run Joey Run" Davida Geddesa, po czym na początku lat 80. wycofał się z muzyki, by poświęcić się karierze zaprzęgowej.