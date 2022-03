1 / 5

Paul McCartney i Nancy Shevell postanowili odpocząć na słonecznej wyspie St. Barts położonej na Karaibach. Terytorium zależne Francji (od 2012 r. na wniosek mieszkańców pozostające poza Unią Europejską) jest popularnym ośrodkiem turystycznym. Nancy Shevell jest trzecią żoną Paula McCartneya. Para zaczęła spotykać się w 2007 r., a cztery lata później zaręczyła się. W październiku 2011 r. Paul i Nancy wzięli ślub w Westminster Council House w Londynie (to tam odbył się pierwszy ślub McCartneya - z Lindą Eastman). Później para młoda odwiedziła synagogę ze względu na szacunek do żydowskich korzeni Shevell. Piosenka "My Valentine" z płyty "Kisses on the Bottom" poświęcona jest właśnie Nancy Shevell.