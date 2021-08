Paul McCartney wydaje biografię z nieznanymi tekstami piosenek The Beatles. Kiedy premiera "The Lyrics"?

Szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników zespołu The Beatles. Jak ujawnił "The Guardian", Paul McCartney zamierza wydać 900-stronicową biografię, która będzie oparta na przeprowadzanych przez pięć lat rozmowach muzyka z poetą Paulem Muldoonem.

W książce znajdą się także 154 teksty piosenek, które mają się złożyć w swoisty "autoportret" McCartneya. Wśród tekstów, jakie napisał w swojej karierze sir Paul, znajdą się m.in.: jego najsłynniejsze hity, "Blackbird", "Live and Let Die", "Hey Jude", "Band on the Run" i "Yesterday".

Muzyk zapowiedział także, że w książce pojawią się również niepublikowane dotąd teksty, a jednym z nich będzie "Tell Me Who He Is".

"Pytanie o to, czy chciałbym napisać autobiografię, zadawano mi tak często, że trudno mi policzyć, ile razy ono padło. Jednak nigdy nie nadszedł właściwy czas. Jedyną rzeczą, jaką zawsze udawało mi się robić, czy to w domu, czy w podróży, to pisać nowe piosenki.

Wiem, że niektórzy ludzie, gdy dojdą do pewnego wieku, lubią pisać pamiętniki, aby przypomnieć sobie codzienne wydarzenia z przeszłości, ale ja ich nie piszę. Mam setki piosenek, które służą temu samemu celowi. A te piosenki obejmują całe moje życie" - napisał we wstępie McCartney, tłumacząc ideę powstania swojej książki.

Z kolei wydawca biografii "The Lyrics" Allen Lane zdradził w rozmowie z "The Guardian", że tekst nienagranej piosenki "Tell Me Who He Is" został znaleziony w jednym z archiwalnych notatników McCartneya podczas zbierania materiałów do książki. Jest napisany odręcznie i prawdopodobnie pochodzi z początku lat 60.

Wydawca zapowiada również, że książka, która ukaże się 2 listopada, będzie zawierać wiele innych skarbów z archiwów McCartneya - nie tylko odręcznie pisane teksty, ale także wcześniej niepublikowane osobiste fotografie, szkice oraz rysunki. Dla fanów zespołu sporą atrakcją będzie także to, że każda ze 154 piosenek będzie opatrzona komentarzem McCartneya na temat okoliczności jej powstania.

Wydaniu książki towarzyszyć będzie wystawa w holu British Library w Londynie, na której zostaną zaprezentowane materiały wykorzystane podczas powstawania biografii, między innymi notatnik z tekstem "Tell Me Who He Is". Wystawa będzie czynna od 5 listopada 2021 roku do 13 marca 2022 roku.