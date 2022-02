Myron P. "Mike" Shevell był często przedstawiany w mediach jako ucieleśnienie "amerykańskiego snu". Od zera ciężką pracą stał się milionerem. Zaczynał od kierowania ciężarówką przewożącą ogórki, a skończył posiadając ogromną firmę transportową, która obejmuje całe Stany. Początkowo "Mike" pracował u swojego ojca w Perth Amboy w New Jersey. Miał wtedy zaledwie 14 lat i łączył naukę w szkole z pracą w firmie przewozowej. Później ukończył studia w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Po nich został kierownikiem w Apex Express, przeszedł do Royal Motor Lines, które połączyło się z Eastern Freight Ways.





Reklama

Zdjęcie Myron P. "Mike" Shevell nie żyje. Zmarł teść Paula McCartneya / Cindy Ord / Staff / Getty Images

W latach 70. wraz z bratem Danielem przekształcili firmę i wprowadzili ją na giełdę. Ich firma Associated Transport stała się trzecią co do wielkości firmą transportową w Stanach. Pod koniec 1977 zakupił transportowego giganta, New England Motor Freight, której został prezesem i dyrektorem generalnym.

W szczytowym okresie jego firma zatrudniała 4200 pracowników i korzystała z 10 tysięcy pojazdów. W 2019 roku firma NEMF zgłosiła wniosek o ochronę przed bankructwem, aż w końcu upadła w 2020 roku. "Mike" kochał ciężarówki i traktował firmę jako rodzinny biznes - pasją zarażał swoje dzieci - Jona, Susan i Nancy, których zabierał w swoje trasy i wręczał po ćwierć dolara za zauważanie mijających ich w drodze ciężarówek.



Każde ze swoich podsumowujących rok wystąpień rozpoczynał utworem Franka Sinatry "My Way". Jak mówili korzystający z jego usług, działalność Shevella w biznesie cechowały ciepło i osobiste podejście do klientów.





Paul McCartney skończył 75 lat. Zobacz go na starych fotografiach 1 / 20 Paul McCartney 18 czerwca 2017 roku skończył 75 lat. Na zdjęciu 6-letni Paul i jego dwa lata młodszy braciszek. Mały Brytyjczyk nie przypuszczał, że kilkanaście lat później zostanie członkiem legendarnego zespołu The Beatles i zyska popularność na całym świecie Źródło: Getty Images Autor: Keystone udostępnij

Pomimo pasji do ciężarówek, Myron P. Shevell zawsze dbał o swój zewnętrzny wygląd - zakładał szyte na miarę garnitury. Każdy poranek jednak zaczynał w warsztacie naprawczym, jadł kanapkę przy biurku, a wieczór kończył jedząc w ekskluzywnych restauracjach na Manhattanie.



Myron P. Shevell pozostawił córki Susan i Nancy oraz zięcia, Sir Paula McCartneya, wnuki i prawnuki. Jego żona Arlene i syn Jon zmarli przed paroma laty.