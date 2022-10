Patti Smith wyda książkę inspirowaną jej kontem na Instagramie

Jak poinformowało wydawnictwo Penguin Random House, w książce "A Book Of Days" znajdzie się ponad 365 zdjęć opatrzonych refleksjami artystki. Patti Smith od lat fotografuje ukochanym Polaroidem Land Model 250, który był produkowany w latach 1967-1969. Jednak - jak można przeczytać w opisie książki - za sprawą Instagrama przestawiła się na robienie zdjęć smartfonem i teraz regularnie udostępnia te "miniaturowe okna do swojego intymnego świata": portrety dzieci, zdjęcia butów, kota abisyńskiego, codziennej kawy, książek, które czyta, dworców kolejowych, swojego notatnika czy grobów jej ukochanych autorów - Williama Blake'a, Dylana Thomasa, Sylvii Plath, Simone Weil, Alberta Camusa. Książka w przedsprzedaży będzie kosztować 28,99 dolarów (ok. 144 zł).

Patti Smith stała się znana już po wydaniu debiutanckiej płyty "Horses" z 1975 roku. Album ten wszedł do kanonu undergroundowej muzyki rockowej i w 2009 roku został umieszczony przez waszyngtońską Bibliotekę Kongresu w National Recording Registry, czyli na liście nagrań dźwiękowych, które "mają znaczenie kulturowe, historyczne lub estetyczne i/lub informują lub odzwierciedlają życie w Stanach Zjednoczonych". Smith jest także laureatką amerykańskiej nagrody literackiej National Book Award w 2010 roku - za pamiętnik "Just Kids", dokumentujący jej relacje z wieloletnim partnerem, wybitnym fotografikiem Robertem Mapplethorpem. Swoją ostatnią płytę Smith także wydała dawno temu, bo w 2012 roku ("Banga"). Mimo to jej instagramowy profil obserwuje milion osób.

