Patrick Haggerty, lider grupy Lavender Country, zmarł. Według oświadczenia zamieszczonego na oficjalnych stronach zespołu w mediach społecznościowych, 78-letni aktywista i muzyk zmarł w poniedziałek (31 października) po tym, jak kilka tygodni temu doznał udaru.

"Spędził swoje ostatnie dni w domu w otoczeniu swoich dzieci i męża" - czytamy w oświadczeniu.

Na czele Lavender Country, Haggerty prowadził to, co uważa się za pierwszy otwarcie gejowski zespół country, rekrutując przyjaciół z okolic Seattle, Washington, aby nagrać album "Lavender Country" z 1973 roku. Z utworami takimi jak "Come Out Singing" i "Cryin' These Cocksucking Tears", grupa przeciwstawiła się sztywnemu konserwatyzmowi, który prawie 50 lat później wciąż ogranicza muzykę country. Album zamarł w zapomnieniu aż do reedycji w wytwórni Paradise of Bachelors w 2014 roku, która przyniosła nową uwagę na przełomową pracę Haggerty'ego. Haggerty samodzielnie wydał drugi album Lavender Country, Blackberry Rose, w 2019 roku.

"Patrick Haggerty był jednym z najzabawniejszych, najżyczliwszych, najodważniejszych i najmądrzejszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem" - napisał w oświadczeniu Don Giovanni Records. "Nigdy nie zrezygnował z walki o to, w co wierzył, a ci wokół niego, których kochał i o których dbał, będą kontynuować tę walkę".