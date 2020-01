Patricia Kazadi szykuje muzyczną ofensywę: Zobacz teledysk "Steppin' On My Heart"

Do sieci trafił teledysk "Steppin' On My Heart", który jest zapowiedzią nowej odsłony muzycznej Patricii Kazadi.

Patricia Kazadi prezentuje nowy teledysk AKPA

Wokalistka, aktorka i prezenterka telewizyjna ma w dorobku płyty "Trip" (2013) i "Dark Pop" (2015), świąteczne wydawnictwo "Christmasland" (2018) oraz współpracę z m.in. Mattem Pokorą, Kristem Van D i raperami WhiteHouse, Slums Attack, 2cztery7, TeWu i Ten Typ Mes (jako Trish).

Pod koniec grudnia 2019 r. Patricia Kazadi wydała EP-kę "Dark Pop: RMXt", która jest efektem kooperacji z duetem dj-skim LOrd & Eight. Zawiera ona remiksy trzech utworów z "Dark Pop" oraz premierowy numer "Steppin' On My Heart".

"To zdecydowanie odsłona nowego brzmienia popu na polskim rynku muzycznym" - czytamy.

Patricia Kazadi podkreśla, że nowa piosenka łączy jej ukochane gatunki muzyczne - rock, pop i elektronikę.

Clip Patricia Kazadi Steppin' On My Heart

"Melodia refrenu obudziła mnie w środku nocy, tekst zaczął kotłować mi się w głowie, słyszałam wyraźne 'Steppin' on my heart but I can't let you go'... Przebudziłam się i zaczęłam nagrywać notkę głosową. Nie mogłam się doczekać, aż wejdę do studia... od razu wiedziałam, że to musi być pierwszy singel zwiastujący mój nowy materiał" - mówi.

"Steppin' on my heart - podoba mi się w jak prosty i dosłowny sposób to zdanie oddaje uczucie, kiedy ktoś lub coś co kochamy z premedytacją, notorycznie łamie nam serce. Mimo, że droga odseparowania się od tej energii może być trudna, to uwierz, to co czeka po drugiej stronie - to lepsza i silniejsza wersja ciebie" - dodaje Patricia Kazadi.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Patricia Kazadi Przerywam sen

