We wrześniu 2021 roku ukazał się singel Patrycji Kazadi pt. "Natural" ( sprawdź! ). Jak mówi sama artystka, "Natural" powstał rok temu w bardzo trudnym dla niej momencie - piosenkarka zmagała się ze brakiem samoakceptacji.

"Był to czas, w którym mierzyłam się z problemami zdrowotnymi i nieprzychylnymi komentarzami na temat mojego wyglądu. Chciałam, aby ludzie przestali patrzeć na mnie przez pryzmat aparycji - z body shamingiem mierzę się praktycznie od dziecka i mam tego po ludzku dosyć" - wyznaje Patrycja Kazadi.

Lekki w formie muzycznej utwór "Natural" w warstwie tekstowej porusza bardzo aktualny obecnie temat - kwestię postrzegania piękna w dzisiejszych czasach.

Temat samoakceptacji powrócił w nowym wpisie Patrycji na Instagramie. Prezenterka poprosiła o zadawanie jej pytań za pośrednictwem aplikacji, na które będzie mogła odpowiadać "Prawda" lub "Fałsz". Jednym z pytań, było "Kochasz sama siebie i akceptujesz w 100%?".

"Jestem dumna z pracy, którą wykonałam i siły, która pozwoliła mi przejść przez wiele doświadczeń w bardzo młodym wieku. I czuję ogromny progres na polu prywatnym i zawodowym. Zdarza się jeszcze czasami, że zdanie na mój temat innych osób potrafi zachwiać moją stabilnością w poczuciu własnej wartości. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się to przepracować. My 2022 goal" - napisała w InstaStory Kazadi publikując je razem z odważnym zdjęciem, na którym sporo odsłoniła.



Niedługo później udostępniła to zdjęcie także w poście, tłumacząc, że odbyła sporo rozmów na temat akceptowania samej siebie po udostępnieniu InstaStory oraz kilka osób namówiło ją na udostępnienie zdjęcia na stałe (InstaStories znikają po 24 godzinach).



"Fajna rozmowa się wywiązała u mnie na storkach. Zapraszam. Nawiązując do niej i tematu self love. Na waszą prośbę ta fotka wjeżdża na feed. Dobrej nocy Kochani" - napisała w poście.



Fani są zachwyceni. "Piękne zdjęcie i cudowna kobieta", "Odważnie i bardzo pięknie", "Pięknie wyglądasz" - piszą w komentarzach.