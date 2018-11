Do sieci trafił utwór "Tak niewiele" w wykonaniu Patricii Kazadi. Piosenka pochodzi z filmu "Miłość jest wszystkim", który trafi do kin w piątek 23 listopada.

"'Tak niewiele' to bardzo ważny dla mnie utwór, który napisałam specjalnie z myślą o ścieżce dźwiękowej do filmu 'Miłość jest wszystkim', napisałam go w pół godziny podczas swojego pobytu w Los Angeles po usłyszeniu tych ujmujących pierwszych dźwięków harfy. Słowa i melodie po prostu wylewały się ze mnie wraz ze łzami. Pierwsza wersja powstała w języku angielskim i w tej właśnie odsłonie możecie usłyszeć ją na ścieżce dźwiękowej do filmu" - opowiada Patricia Kazadi.

"Po pewnym czasie jednak uznałam, że chciałabym również stworzyć wersję polską, specjalnie dla Was Kochani. Długo myślałam komu powierzyć tak intymną piosenkę, słuchałam kilku polskich wykonawców, potrzebowałam kogoś z kim będę czuła 'więź' i tak oto wysłałam ten utwór do Sarsy, która pomogła mi przelać na papier to co czułam w przepiękny, szczery sposób tak od serca. Mam nadzieję, że ten utwór przyniesie wam tyle ciepła i ukojenia co mi i moim bliskim" - dodaje.

Teledysk do piosenki "Tak niewiele" zostanie opublikowany w piątek 23 listopada.

Wokalistka, aktorka i prezenterka telewizyjna ma w dorobku jedną płytę "Trip" z 2013 r. oraz współpracę z m.in. Mattem Pokorą, Kristem Van D i raperami WhiteHouse, Slums Attack, 2cztery7, TeWu i Ten Typ Mes (jako Trish).

"Miłość jest wszystkim" - wspólny filmowy projekt TVN i Akson Studio to nowa świąteczna komedia, której akcja dzieje się w Gdańsku w czasie grudniowych przygotowań do gwiazdki.

Reżyserem filmu jest Michał Kwieciński, a w rolach głównych oprócz Joanny Kulig i Michała Czerneckiego występują: Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska, Jan Englert, Eryk Lubos, Mateusz Damięcki, Maciej Musiał, Leszek Lichota, Aleksandra Adamska, Julia Wyszyńska, Marcin Korcz i Joanna Balasz.

