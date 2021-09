Pathology: Nadciąga zaraza (nowa płyta "The Everlasting Plague")

"The Everlasting Plague", 11. album Kalifornijczyków z San Diego, opublikuje nowy wydawca Pathology - niemiecka Nuclear Blast Records. Datę premiery wyznaczono na 19 listopada (CD, na winylu, w pakiecie z koszulką).

Nowy materiał Pathology nagrano ponownie w studiu Sharkbite w Oakland pod okiem Zacka Ohrena, który odpowiadał również za miks. Autorem okładki - po raz kolejny - jest szwedzki artysta Par Olofsson.

Dodajmy, że perkusistą Pathology jest David Astor, były i długoletni muzyk m.in. The Locust i Cattle Decapitation.

Świeżą płytę Pathology promuje singel "Engaging In Homicide". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Pathology Engaging in Homicide

Oto program albumu "The Everlasting Plague":

1. "A Pound Of Flesh"

2. "Perpetual Torment"

3. "Engaging In Homicide"

4. "Procession Of Mangled Humans"

5. "Viciously Defiled"

6. "Diseased Morality"

7. "Submerged In Eviscerated Carnage"

8. "Corrosive Cranial Affliction"

9. "As The Entrails Wither"

10. "Dirge For The Infected"

11. "Death Ritual Deciphered"

12. "Decomposition Of Millions".