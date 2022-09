35-letnia Melanie Hamrick jest w związku z 79-letnim Mickiem Jaggerem od 2014 r. Owocem ich miłości jest 6-letni syn Deveraux.

Instagram Post

Amerykanka przez 15 lat była baletnicą w American Ballet Theatre w Nowym Jorku. Karierę sceniczną zakończyła w 2019 r. Teraz poświęciła się choreografii i... pisaniu.

Jak informuje dziennik "Daily Mail", jej debiutancka powieść nosi tytuł "First place" ("Pierwsze miejsce") i prezentuje "odizolowany, uwodzicielski i okrutny świata tańca" na przykładzie kariery młodej baletnicy. Na półki księgarń ma trafić latem 2023 r.

Reklama

Instagram Post

Być może poczynania Hamrick zmotywują jej partnera do tego, by wreszcie dokończył pracę nad swoją autobiografią. Jagger przyznał kiedyś, że patrzenie wstecz na swoje życie było dla niego "niezwykle nudne i przygnębiające". Do spisania wspomnień namówił go przed laty wydawca George Weidenfeld, ale po początkowym entuzjazmie muzyk zraził się do tego projektu i zwrócił otrzymaną zaliczkę. Przed śmiercią Weidenfelda w 2016 r. powstał liczący 75 tys. słów manuskrypt, ale Jagger jest przeciwny temu, by został opublikowany.