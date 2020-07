Paris Jackson o swojej orientacji seksualnej. "Myślałam, że będę z kobietą"

Paris Jackson do dziś nie może uwierzyć, że spotyka się z Gabrielem Glennem, gdyż była przekonana, że ostatecznie znajdzie miłość u boku innej kobiety.

Paris Jackson opowiedziała o swoim życiu /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

O swojej orientacji seksualnej Paris Jackson opowiedziała w najnowszym serialu dokumentalnym o jej życiu pt. "Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn".

Wokalistka i aktorka przyznała, że zawsze marzyła o ustatkowaniu się u boku kobiety.



"Nigdy nie myślałam, że skończę u boku faceta. Spodziewałam się, ze wezmę ślub z inną laską. Randkowałam częściej z dziewczynami niż mężczyznami. Byłam z innymi dziewczynami. Media znają jedynie trzy moje związki z facetami. Opinia publiczna nie wie, o większości moich relacji" - zdradziła.

"Mówiłam, że jestem homoseksualna, gdyż wtedy tak o sobie myślałam. Nie rozważałam siebie jako osoby biseksualnej, bo umawiałam się przede wszystkim z dziewczynami. Byłam na randce z facetem, który nie miał penisa. To nie ma nic do rzeczy. Najważniejsze jest, jaką masz osobowość" - dodała.



Wideo Paris Jackson opowiedziała o swoich problemach z seksualnością (Cover Video/x-news)

Paris dodała też, że jej ojciec dobrze wiedział o jej orientacji seksualnej i wspierał ją w tej sytuacji. Córka króla popu mogła również liczyć na wsparcie swojego brata - Prince'a. "Powiedział, że chce zdobyć wiedzę na ten temat, aby lepiej mnie zrozumieć" - przyznała.

"Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn" do sieci trafił 30 czerwca. Tydzień wcześniej ukazała się pierwsza EP-ka duetu, który działa pod szyldem The Soundflowers.