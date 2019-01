Paris Hilton zapowiedziała nową płytę

Jedna z czołowych celebrytek Ameryki po 13 latach od debiutu, zapowiedziała nową płytę.

Paris Hilton zapowiedział na 2019 rok nowa płytę /JB Lacroix /Getty Images

Paris Hilton to kobieta o wielu twarzach - celebrytka i milionerka, która próbowała swoich sił jako modelka, aktorka, projektantka mody, ale też piosenkarka i DJ-ka.



Jej muzycznym debiutem był wydany w 2006 roku album "Paris". Nie był on szczególnie udany, gwiazda jednak nie zrażała się krytyką. Zostawiła wprawdzie śpiewanie, ale postanowiła spróbować swoich sił jako DJ-ka grając m.in. na imprezach na Ibizie.



W końcu, po 13 latach, dojrzała w niej decyzja, że zmierzy się z kolejną płytą.

Na swoim Twitterze Paris Hilton oznajmiła, że niedługo wchodzi do studia by nagrać materiał na drugą płytę. Póki co, nie znamy więcej szczegółów.

Pierwszą płytę Paris nagrała z pomocą producenta Scotta Storcha. Ten słynny producent wcześniej pomagał m.in. Dr. Dre, The Roots, Beyonce i 50 Centowi. To jego znajomości sprawiły, że Paris mogła współpracować z największymi twórcami hitów takimi jak Dr. Luke, J.R. Rotem oraz Greg Wells.

W pierwszym tygodniu po premierze, Paris Hilton stała się celem Banksy'ego. Znany artysta street-artowy w Wielkiej Brytanii zastąpił 500 egzemplarzy jej płyty swoimi własnymi wersjami zawierającymi remiksy wyprodukowane przez niego i Danger Mouse. Dodatkowo Banksy umieścił w trackliście takie tytuły jak "Why Am I Famous?" (ang. "Dlaczego jestem sławna?"), "What Have I Done?" (ang. "Co ja zrobiłam?") czy "What Am I For?" (ang. "Po co jestem?"), a do środka włożył książeczkę z nagimi zdjęciami Paris.

Nie do końca udany debiut Paris Hilton sprawił, że ta zainteresowała się muzyką elektroniczną i została DJ-ką. Ten epizod w życiu celebrytka również nie może zaliczyć do sukcesów. Jej pierwszy występ w Brazylii w 2002 roku został wybuczany, a Hilton krytykowali popularni producenci na całym świecie.

