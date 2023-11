Rodzina Paris Hilton właśnie się powiększyła. Celebrytka, która jest mamą prawie rocznego Phoenixa, tym razem doczekała się córeczki. Wieśći te gwiazdka ogłosiła na Instagramie, ujawniając przy okazji, że dziewczynka ma na imię London.

Celebrytka zamieściła na Instagramie urocze zdjęcie jasnoróżowych dziecięcych śpioszków z wyhaftowanym imieniem "London".

"Jestem wdzięczna za moją małą córeczkę" - wyznała w podpisie fotografii 42-letnia gwiazda.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

W komentarzach zaroiło się od zachwytów i gratulacji. "Nie możemy się doczekać chwili, gdy ją poznamy! Kochamy cię" - napisała Kris Jenner. "Gratulacje. London, witamy na świecie" - skomentowała Naomi Campbell.

Na radosne wieści entuzjastycznie zareagowały także m.in. Olivia Culpo, Khloe Kardashian, Demi Lovato i Elle Fanning.

Dziedziczka hotelarskiej fortuny i jej mąż, amerykański pisarz i inwestor Carter Reum pierworodnego potomka doczekali się na początku roku. Synka, któremu para dała na imię Phoenix, urodziła surogatka. Chłopczyk swoje pierwsze urodziny będzie obchodził 16 stycznia. Hilton wielokrotnie opowiadała w rozmowach z prasą o swoich marzeniach związanych z macierzyństwem, określając je jako "największy priorytet".

"Zawsze wiedziałam, że chcę zostać matką. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że ja i Carter odnaleźliśmy siebie, a teraz tworzymy rodzinę. Nasze serca wypełnia miłość do tego maleństwa" - mówiła celebrytka w wywiadzie udzielonym "People".

Instagram Post Rozwiń

Paris Hilton powróci do muzyki w przyszłym roku

Gdy w 2006 roku Paris Hilton zaskoczyła wszystkich swoim debiutanckim albumem "Paris", krytycy przecierali oczy ze zdziwienia. I choć niektórzy kpili z muzycznych ambicji celebrytki, płyta ostatecznie zebrała całkiem przyzwoite recenzje (dotarła na 6. miejsce listy "Billboardu").

Pitchfork przyznał albumowi 5,2 w 10-stopniowej skali. "Rolling Stone", "Slant Magazine" i "The Observer" oceniły debiut Paris na 3/5. Recenzent "Los Angeles Times" uznał, że "Paris" nie jest okropny, aczkolwiek skrytykował wokalne umiejętności Hilton. Singlowy utwór "Stars Are Blind" zanotował blisko 10 mln odsłon.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paris Hilton Stars Are Blind

Po 17 latach od debiutu dziedziczka hotelarskiej fortuny zapowiedziała, że trwają prace nad jej kolejnym muzycznym wydawnictwem.

"Potwierdzam, jestem w trakcie nagrywania nowego albumu" - przyznała Hilton w programie "The Tonight Show" Jimmy'ego Fallona. O samym krążku wiadomo niewiele, celebrytka nie chciała zdradzać zbyt wielu szczegółów. Powiedziała jednak, że pojawi się on już w 2024 roku, a pieczę nad nim sprawuje Sia, która jest producentką płyty.

Zatem na razie fani muszą zaspokoić swoją ciekawość pojedynczymi singlami, które proponuje celebrytka. Pod koniec czerwca Paris wypuściła utwór "Hot One", a poniżej możecie zobaczyć właśnie opublikowany teledysk "Lighter" , który powstał we współpracy ze słynnym DJ Stevem Aokim. Piosenka to jeden z utworów, który znajdzie się na nadchodzącej płycie Aokiego.