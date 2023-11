Para artystów nie daje sobie rady. Ich córki wymagają ciągłej opieki



Piotr Gąssowski jest gitarystą, kompozytorem i członkiem grupy Klan, którego założycielem był niedawno zmarły Marek Ałaszewski. Muzyk prywatnie jest mężem pisarki Agnieszki Szpili, z którą wychowuje trzy córki. Dwie z nich są niepełnosprawne i ich życie zależne jest od ciągłego leczenia. Milena i Helena Gąssowskie wymagają stałej opieki. Zarobki małżonków nie starczają na to, by spełniać wszystkie potrzeby. "Okazuje się, że to kosztuje nieziemskie pieniądze" - przyznała kilka lat temu pisarka.

Agnieszka Szpila wraz z mężem Piotrem Gąssowskim mają dwie nieuleczalnie chore córki /Artur Zawadzki /Reporter