Wojna gwiazd z paparazzi trwa od wielu lat. Fotografowie pracujący dla serwisów plotkarskich coraz mocniej uprzykrzają życie celebrytom w pogoni za dobrym zdjęciem, ograniczając prywatność celebrytów.

Dodatkowo w ostatnim czasie paparazzi zaczęli coraz częściej pozywać gwiazdy, które używają zdjęć, na których zostali uwiecznieni bez zgody fotografów, co skończyło się już kilkoma pozwami. O kradzież oskarżono m.in. Duę Lipę i Arianę Grande.



Kanye West radzi. "Niech paparazzi zaczną nam płacić"

Burzliwe relacje z paparazzi ma Kanye West. Raper wielokrotnie agresywnie odnosił się do napastliwego zachowania śledzących go reporterów.



Reklama

Zdjęcie Kanye West w otoczeniu paparazzi / Diabolik / Splash News / East News

W 2013 roku oskarżono go o pobicie fotografa i próbę kradzieży jego aparatu. Podobny pozew West otrzymał pięć lat wcześniej, kiedy oskarżono go o napaść na fotografa.

Jednym z najsłynniejszych nagrań związanych z Westem i paparazzi jest to, kiedy gwiazdor chowając przed obiektywami uderzył w znak drogowy.

Wideo Kanye West Hitting Street Sign And Snaps on Photographer

I to właśnie West wyszedł z zaskakującą propozycją. Twierdzi bowiem, że paparazzi powinni płacić celebrytom, których zdjęcia sprzedali część zarobionych pieniędzy. Swój pomysł przedstawił grupce czekających na niego fotoreporterów na lotnisku w Miami.

"W tej chwili wszyscy mogą zrobić nam zdjęcia bez konieczności płacenia. Chcę to zmienić. Nie mówię tego w negatywny sposób. Stoję jedynie po drugiej stronie barykady" - tłumaczył.



Zdjęcie Britney spears przepychająca się między fotografami / Henry Flores, Ken Katz / Getty Images

"Mogą za nami chodzić, mogą wyczekiwać na nas przed hotelem o dosłownie każdej porze - z tego, co zarobili na nas i naszych dzieciach, nie dostajemy niczego. Zmienię to" - kontynuował.

"Wszyscy musimy zarabiać... To nie może być jednostronne. Dlatego zawsze wygląda to jak polowanie sępów. Jeśli jestem z moimi dziećmi i mówię, że nie chcę, abyście robili mi zdjęcie, to jest to coś, co musisz uszanować" - stwierdził i dodał, że celebryci to też ludzie i mają prawo do prywatności.