"Piosenka 'W Kolorku Amaretto' ( sprawdź! ) narodziła się z przypadkowo usłyszanego zdania, gdy jedna Pani mówiła drugiej, że kupiła sobie bluzkę w kolorku amaretto. AMARETTO!!!! Natychmiast ogarnęła mnie fala nostalgii i postanowiłem stworzyć wielopokoleniowy taneczny hit" - czytamy w opisie piosenki.

Pan Savyan to piosenkarz i komik, który wyróżnia się w gatunku komediowego popu. Swoją karierę rozpoczął w Polsce w 2023 roku i pomimo faktu, że polski nie jest jego językiem ojczystym, jego nagrania z TikToka zdobywają miliony odsłon. Na tej platformie ma prawie 30 tys. fanów.

Twórca w mediach społecznościowych ogłosił, że swój internetowy hit postanowił zgłosić do polskich preselekcji do Eurowizji 2024. Ta wiadomość zelektryzowała fanów, którzy od razu ruszyli z komentarzami.

"Błagam, niech ten człowiek wygra preselekcję i pojedzie na Eurowizję", "Grammy za muzykę, Oscar za aktorstwo, Nobel za tekst, litr wódki za całokształt", "Ten umęczony naród potrzebował tego jak powietrza", "Geniusz! Europa Pana potrzebuje", "To by tak absolutnie zażarło na Eurowizji. Bekowe piosenki robią tam furorę, Mama SC i Cha Cha w zeszłym roku kompletnie pozamiatały" - zachwycają się fani.

Eurowizja 2024. TVP wybierze polskiego reprezentanta

Jak już informowaliśmy, w tym roku TVP zdecydowała, że polskiego reprezentanta na Konkurs Piosenki Eurowizji wybierze wewnętrzna komisja. Chętni mogą zgłaszać swoje piosenki do 2 lutego do godz. 22. Później komisja składająca się z 5 członków i Sekretarza Komisji Konkursowej wybierze reprezentanta oraz piosenkę. Jaka będzie skala głosów? Każdy w komisji może zagłosować wybierając notę od 1 do 10 (ocena najlepsza). Kto zasiada w komisji, dowiemy się dopiero po ogłoszeniu zwycięzcy preselekcji.

Wśród wykonawców, którzy deklarowali swój udział są m.in. Justyna Steczkowska (trenerka "The Voice of Poland"), Edyta Górniak, Luna, Jan Górka, Marcin Maciejczak, Anna Jurksztowicz i Natasza Urbańska.

Eurowizja 2023 wzbudziła sporo kontrowersji. O Blance mówili wszyscy

W ubiegłym roku na Eurowizję pojechała Blanka ("Solo"), która zdobyła najwięcej punktów w preselekcjach (pierwsze miejsce w głosowaniu jurorów, drugie w głosowaniu telewidzów).

Europejska Unia Nadawców poinformowała, że podczas Eurowizji 2024 wystąpi 37 państw. Z konkursu postanowiła wycofać się Rumunia (nadawca ma problemy finansowe, a po ostatniej Eurowizji w kraju wybuchła afera), natomiast wielki powrót po 31 latach przerwy zapowiedział Luksemburg. W przyszłym roku nie zobaczymy ponownie też Macedonii Północnej.



Przypomnijmy, że wszystkie kraje poza gospodarzem Szwecją i Wielką Piątką (Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Niemcy) zostaną podzielone na dwa półfinały, które odbędą się 7 i 9 maja. Finał zaplanowano na 11 maja.