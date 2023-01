Pamiętasz to urządzenie? Kultowy Walkman powraca!

Według opisu producenta modele serii NW-ZX700 posiadają szereg rozwiązań, które poprawiają jakość dźwięku pobieranego z Internetu. Streamowana muzyka ma być równie wysokiej jakości, jak ta odsłuchiwana bezpośrednio z płyt kompaktowych (16 bitów 44,1/48 kHz). Ponadto do odtwarzacza można "wgrać" ulubione aplikacje służące do przesyłania strumieniowego oraz do odtwarzania muzyki lub podłączyć go do komputera, by skorzystać z kolekcji plików dźwiękowych znajdujących się na twardym dysku. Nowe Walkmany korzystają z systemu operacyjnego Android 12, co oznacza, że aplikacji do odtwarzania muzyki należy szukać w Google Play.

Walkman powraca. Sony ponownie będzie produkować legendarne odtwarzacze

Użytkowników nowego Walkmana ucieszyć powinny także: duża żywotność baterii oraz dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5 cali (taki, jak w kompaktowym smartfonie). Jeden z promowanych obecnie modeli, czyli NW-ZX707, po jednym ładowaniu ma działać przez maksymalnie 25 godzin (czas nieustannego odtwarzania dźwięku). Jego wymiary to 72,5 x 132 x 17 mm. Waga: 227 g. Urządzenie jest wyposażone również w 64 GB pamięci typu flash. A jeśli dla kogoś to za mało, to będzie mógł korzystać ze slotu na karty pamięci microSD.

Sony nie poinformowało jeszcze, kiedy model ten zostanie wprowadzony do sprzedaży w Europie i USA. W Japonii ma zadebiutować 23 lutego i będzie tam kosztował 104 tys. jenów, czyli ok. 3500 zł.