Utwór "Biegnij" ( sprawdź! ) napisany w całości przez wokalistkę Joannę Kozak pokazuje nowe muzyczne kolory grupy Farba .

"Tekst piosenki 'Biegnij' opowiada o tęsknocie, samotności, czekaniu na miłość, na przeznaczenie. Zanurzony w poetyckich metaforach utwór przenosi do świata na krawędzi rzeczywistości i marzeń, porusza pragnie znalezienia bliskości, połączenia i odnalezienia się w relacji" - czytamy.

Reklama

Joanna Kozak opowiada, że "Biegnij" to piosenka, którą sama chciałaby mieć na swojej playliście.

"Porusza moje zmysły i przenosi mnie w świat marzeń i prawdziwej dojrzałej kobiecości. Dla mnie to piosenka nie tylko o szukaniu miłości do drugiej osoby, ale przede wszystkim o znalezieniu drogi do samej siebie, o tym by nie poddawać się nawet jeśli wydaje się, że to czego pragniemy jest za daleko... Uwielbiam atmosferę 'Biegnij', klimat i puls tego utworu. Mam nadzieję , że moi słuchacze dadzą się 'zafarbować' i zabrać w emocjonalną muzyczną podróż" - podkreśla wokalistka.

Clip Farba Biegnij (Visualizer)

Farba - historia przeboju "Chcę tu zostać"

Joanna Kozak zwyciężyła w "Szansie na Sukces" w 2000 r. jako 19-latka. Niedługo później założyła zespół Farba, z którym wystąpiła w Opolu, prezentując m.in. hit "Chcę tu zostać". Co ciekawe, poza wokalistką, reszta grupy nie chciała grać tego numeru. Woleli skoczniejsze, rzekomo przyjemniejsze dla ucha melodie.

Kozak napisała ten utwór dla swojego kolegi z zespołu Jacka Woźniaka. Po takim wyznaniu uczucia przez wokalistkę, perkusista zaczął się z nią spotykać. Para nadal jest razem. Przebój znalazł się na debiutanckim albumie Farby "Muszę krzyczeć". W 2006 r. do sklepów trafiła druga płyta "Ślady".

Clip Farba Chcę Tu Zostać

Jak opowiadała sama Joanna Kozak, ich związek z Jackiem czasem przypomina wzburzone morze - są w nim przypływy i odpływy... Liderka Farby nie ukrywa, że nieraz w małżeństwie z Jackiem znaleźli się na mieliźnie, ale pomimo trudności i gorszych chwil, zawsze udawało się znaleźć wyjście "z labiryntu miłośnych gier".

Po jednej z burzliwych chwil w ich życiu - gdy wydawało się, że spakowana walizka i ucieczka jest jedynym wyjściem - powstał tekst do piosenki "Może kocham cię" ( sprawdź! ).

Do nagrania z 2021 r. nakręcono w Gdyni teledysk, rodzinnym mieście Farby, w przepięknej scenerii gdyńskiej plaży i orłowskiego klifu. Reżyserem klipu jest debiutująca młoda ukraińska artystka Anastazja Volynska, która nawiązując do klipu "Chcę tu zostać", po raz drugi postawiła przed kamerą Joannę i Jacka, ukazując ich jako parę.

W 2010 r. Farba podsumowała swój dorobek wydawnictwem "10" (reedycja debiutu plus dwa single z płyty "Ślady" i dwie niepublikowane wcześniej piosenki, w tym "Ostatnia noc" promująca film "Świnki" Roberta Glińskiego).

Po czterech latach od premiery ostatniego albumu "Mur" (2016), zespół wypuścił singel "Zabierz". Piosenka jest zapisem przeżyć Joanny Kozak podczas pandemii. Kolejną piosenką było "Babie lato" .