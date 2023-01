Pamiętacie Vernity Green z "Kill Billa"? Wróciła w nowym teledysku SZA

Teledysk do utworu "Kill Bill" zaczyna się... wystrzałowo. Pod przyczepę, w której mieszka główna bohaterka, podjeżdża uzbrojona ekipa i ostrzeliwuje ją. Działają na zlecenie chłopaka bohaterki, który chwilę wcześniej ją rzucił. Nie udaje im się jednak zgładzić dziewczyny. Ta zostaje odbita przez Vernitę Green i wyrusza w stronę dobrze uzbrojonej sali treningowej, w której rozpoczyna planowanie zemsty.

Wideo