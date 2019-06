Pamiętacie Right Said Fred? Zobacz teledysk "She Always Laughs"

Na początku lat 90. na parkietach dyskotek królowały takie piosenki, jak "I'm Too Sexy" czy "Don't Talk Just Kiss". Odpowiadająca za nie grupa Right Said Fred przypomina się teledyskiem "She Always Laughs".

Brytyjską formację Right Said Fred założyli w 1989 r. bracia Fred (gitara) i Richard Fairbrass (wokal, bas). Rok później dołączył do nich gitarzysta Rob Manzoli.

Wydany niezależnie debiutancki singel "I'm Too Sexy" okazał się wielkim przebojem, podbijając parkiety dyskotek. W pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy nagranie spędziło trzy miesiące.



W sumie w 32 krajach piosenka dotarła na szczyt list przebojów. "I'm Too Sexy" wykorzystano też w kilkudziesięciu filmach i programach telewizyjnych.

W 2017 r. utwór przypomniała Taylor Swift, wykorzystując refren w swoim przeboju "Look What You Made Me Do".

Pierwsza płyta grupy - "Up" z 1992 r. - przyniosła jeszcze takie hity, jak "Don't Talk Just Kiss" i "Deeply Dippy". W Wielkiej Brytanii album pokrył się podwójną platyną (złoto w USA), a zespół zgarnął jeszcze dwie nagrody Ivor Novello oraz nominację do Brit Awards.

Charakterystyczny wizerunek (umięśnieni bracia, często pozujący z nagim torsem) sprawił, że zespół stał się jedną z ikon ruchu LGBT. Sam Richard Fairbrass określił się jako biseksualista. Bracia aktywnie biorą też udział w akcjach wspierających mniejszości seksualne.

Teraz świętujący 30-lecie istnienia Right Said Fred (od odejścia Manzoliego pod koniec XX wieku zespół jest duetem) zaprezentował nowy teledysk "She Always Laughs".

Brytyjczycy nagrali własną wersję niemieckiego przeboju "Die immer lacht", który w oryginalne wykonuje Kerstin Ott.