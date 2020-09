Pamela Hutchinson (The Emotions) nie żyje. Miała 61 lat

Nie żyje Pamela Hutchinson, gwiazda zespołu The Emotions.

The Emotions na zdjęciu z 1977 roku. Od lewej: Pamela Hutchinson, Wanda Hutchinson i Sheila Hutchinson /Michael Ochs Archives /Getty Images

Informacja została potwierdzona przez zespół. Opublikowano oświadczenie na Facebooku.

"Z przykrością ogłaszamy odejście naszej siostry Pameli Rose Hutchinson. Pam uległa wyzwaniom zdrowotnym, z którymi walczyła od kilku lat.

Teraz nasza piękna siostra zaśpiewa wśród aniołów w niebie" - napisały członkinie grupy muzycznej.

"Doceniamy wszystkie miłe słowa, zdjęcia i filmy, które możecie chcieć opublikować dla naszej kochanej Pameli i oczywiście za wasze kochane modlitwy.

Życie tak pięknie przeżyte zasługuje na piękne zapamiętanie. Kochamy Cię, Pamela!" - czytamy dalej.

Pamela była najmłodszą członkinią zespołu, który odniósł szereg sukcesów na listach przebojów w latach 70. The Emotions najbardziej znany były z utworu "Best Of My Love".