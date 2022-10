Kosmiczny Koncert odbędzie się 10 grudnia w Spodku. Wśród artystów wymienianych w składzie imprezy są: Paktofonika, O.S.T.R., Wzgórze Ya-Pa 3 i Molesta Ewenement.

Zespół, którego członkiem był zmarły przed 22 laty Piotr Łuszcz "Magik", chce odtworzyć legendarny koncert ze Spodka z 2003 roku.

"O atmosferę wielkiego rapowego święta, zadbają autorzy największych klasyków, które na stałe wpisały się do kanonu polskiej muzyki współczesnej, z których cytaty weszły do codziennej mowy milionów Polaków. Wieczór rozpocznie się mocnym, hardkorowym uderzeniem. Molesta Ewenement wystąpi w pełnym składzie. Włodi, Vienio, Pelson, Wilku oraz DJ B przypomną jak i czym żyły wszystkie osiedla w Polsce na przełomie wieków, i dlaczego 'Skandal' jest do dziś jednym z najbardziej wpływowych albumów na polskiej scenie hip-hopowej. Obchodzący dwudziestolecie swojego albumu '30 minut z życia' O.S.T.R. pokaże widzom dlaczego od dwóch dekad jest niekoronowanym królem freestyle'u. Ponadto, raper przypomni Wam największe hity ze swojego debiutanckiego - również jubileuszowego - albumu 'Masz to jak w banku', którym zrewolucjonizował pojęcie 'flow' na rodzimej scenie. W podróż na polskie podwórka lat dziewięćdziesiątych, zabiorą was niekwestionowani pionierzy rapu w Polsce - Wzgórze Ya-Pa 3. Kielecka ekipa, zatacza koło powracając do katowickiego Spodka, miejsca gdzie za sprawą wygranych w 1995 roku Odjazdów rozpoczęła się ich wielka kariera" - zapowiadają organizatorzy.

Koncert Paktofoniki ma być kulminacyjnym punktem imprezy. "Rahim i Fokus, wraz z gośćmi zaproszonymi specjalnie na ten wyjątkowy wieczór, wykonają utwory z 'Kinematografii' oraz 'Archiwum Kinematografii'. Tak się pisze historia. To, co się wydarzy tego dnia w Spodku pozostanie w waszej pamięci na zawsze" - czytamy w zapowiedzi koncertu.