"Muzycznie, jak to zwykle u nas, jest inaczej niż dotąd. Jedni mówią, że bliżej Molesty, drudzy, że raczej Anawa, czyli najpewniej jest to jakieś pobocze muzyczne, gdzie walają się niedoszłe przeboje i przerdzewiałe refreny" - opisał na Facebooku swoje najnowsze dzieło Pablopavo.

I dodaje, że minione trzy lata "nie były dla nikogo łatwe. Ani dla grajków, ani dla słuchaczy". Ma to swoje odzwierciedlenie w jego nowej muzyce, ale też płyta jest "trochę o tym, że są rzeczy, które pomagają przetrwać najcięższe chwile" - jak zaznaczył.

Album CD będzie kosztował 50 zł. Można też - za 120 zł - zamówić limitowaną wersję fanowską z podpisaną przez autora książką, zilustrowaną fotografiami Pawła Dunina-Wąsowicza. Pablopavo zapewnił, że za kilka miesięcy ukaże się także wersja winylowa "Mozaiki".

Na tę wieść miłośników twórczości artysty ogarnęła niemalże euforia. "I to nazywam wiosną" - skomentowała jedna z fanek. "To jest wiadomość, która pomoże przetrwać do marca", "Czekanko! Na pełnej miłości", "Tak bardzo się cieszę, tak bardzo czekam!" - wtórują inni.

Kim jest Pablopavo?

Pablopavo, a właściwie Paweł Sołtys, jest wokalistą, kompozytorem, pisarzem i autorem tekstów, jednym z pionierów reggae i raggamuffin w Polsce. Jest również członkiem zespołu Vavamuffin ( sprawdź! ).

Debiutancki album formacji Pablopavo i Ludziki - "Telehon" - pojawił się w 2009 roku. Od tamtej pory wydane zostały jeszcze cztery płyty - "10 piosenek" (2011), "Polor" (2014), "Ladinola" (2017) oraz "Marginal" (2018).

Paweł Sołtys ma na koncie także zbiór opowiadań "Mikrotyki" (2017) i drugą książkę "Nieradość" (2019).

Za debiut Paweł Sołtys otrzymał wiele nagród (Nagroda Literacka Gdynia 2018, Nagroda Literacka im. Marka Nowakowskiego 2018, Nagroda Warszawska Premiera Literacka - książka grudnia 2017 r.). Poza tym "Mikrotyki" były nominowane do Nagrody Conrada 2018, Nagrody im. C. K. Norwida, Nagrody Literackiej im. Gombrowicza, znalazły się także w finale Nagrody Literackiej Nike 2018.