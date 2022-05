Długo oczekiwany nowy album Ozzy'ego, którego tytuł nie został jeszcze ogłoszony, zawiera utwory nagrane przy udziale kultowych brytyjskich gitarzystów, w tym współzałożyciela Black Sabbath, Tony’ego Iommiego, Erica Claptona i Jeffa Becka. Poprzednia płyta Ozzy’ego, "Ordinary Man", ukazała się w lutym 2020 roku.

