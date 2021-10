Ozzy Osbourne będzie miał biograficzny film. Kiedy premiera?

Informacje o planach Ozzy'ego Osbourne'a przekazał portal "Variety". Film skupi się na miłości pomiędzy frontmanem Black Sabbath i jego żoną. Z scenariusz ma odpowiadać Lee Hall, który pracował też przy filmie "Rocketman", opowiadającym o życiu Eltona Johna.

"Nasz związek momentami był często dziki, szalony i niebezpieczny, ale to właśnie nasza niezłomna miłość trzymała nas razem" - powiedziała Sharon. "Jesteśmy zachwyceni, że możemy przenieść naszą historię na ekran" - dodała.

"To jest o Sharon i o mnie, i o naszym związku. O tym, jak się poznaliśmy, zakochaliśmy i pobraliśmy. Ona jest moją drugą połówką. Dojrzewała ze mną, a ja z nią" - komentował z kolei wokalista.

"Mam nadzieję, że będzie to historia, do której każdy może się odnieść. Nie musisz być fanem muzyki, bo to opowieść o tym, że ktoś przeżył. Bez względu na to, czym życie rzuca w ciebie, podnosisz się i zaczynasz od nowa. To po prostu niesamowita historia o przezwyciężaniu wszystkiego" - tłumaczyła Sharon Osbourne.

Perłowa rocznica Sharon i Ozzy'ego Osbourne'ów 1 / 11 4 lipca 1982 roku na wyspie Maiu na Hawajach miał miejsce ślub Sharon Arden i Ozzy'ego Osbourne'a. Pomimo wzlotów i upadków para jest ze sobą na dobre i na złe już od 30 lat (fot. Chris Weeks). Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Gwiazdorskie małżeństwo dodało również, że film ma być bardziej "prawdziwy" niż "Bohemian Rhapsody" o zespole Queen. "Nie chcemy, żeby był piskliwy, błyszczący, czysty i w ogóle" - powiedziała Sharon.

Ścieżką dźwiękową do filmu mają być solowe utwory Ozzy'ego oraz najbardziej znane przeboje Black Sabbath. Data premiery nie jest jeszcze znana.