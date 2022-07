Czwarta wnuczka 73-letniego Ozzy'ego i 69-letniej Sharon przyszła na świat dwa tygodnie temu, o czym teraz poinformowali w mediach społecznościowych szczęśliwi rodzice. 31-letnia Aree napisała: "Moja bratnia dusza, Maple Artemis Osbourne, przybyła na nasz skrawek Ziemi 9 lipca 2022 roku o 20:07. Otworzył się nowy poziom miłości".

Jack podszedł do sprawy bardziej rzeczowo: Podał datę urodzenia, wagę dziecka (7.13 funta, czyli 3,23 kg) oraz zaznaczył, że Aree i Maple "mają się świetnie, są szczęśliwe i zdrowe".

Reklama

Instagram Post

Tuż po tej informacji nowego członka rodziny powitała też w mediach społecznościowych babcia Sharon. Napisała, że ona i Ozzy są szczęśliwi i doradziła synowi, by teraz "zapiął pas bezpieczeństwa", co w slangu oznacza utrzymywanie męskiego przyrodzenia pod kontrolą.

Jack Osbourne zaczął spotykać się z projektantką wnętrz Aree Gearheart w 2019 roku, tuż po rozwodzie z Lisą. Para, która według "US Weekly" poznała się za pośrednictwem aplikacji randkowej Raya, ogłosiła zaręczyny w grudniu 2021 roku. Wówczas to Sharon Osbourne pogratulowała parze, pisząc: "Ozzy i ja nie moglibyśmy być szczęśliwsi i bardziej dumni z zaręczyn naszego syna Jacka z Aree Gearhart. To błogosławieństwo, że Aree jest teraz częścią naszej rodziny. Życzymy im życia pełnego miłości, światła i szczęścia".

Do zaręczyn Jacka i Aree entuzjastycznie odniosła się wówczas także Kelly Osbourne (siostra Jacka), która sama spodziewa się pierworodnego dziecka (z muzykiem zespołu Slipknot - Sidem Wilsonem), o czym poinformowała w maju.

Instagram Post

Sharon i Ozzy Osbourne'owie mają jeszcze jedną córkę Aime'e. Ich najstarsze 38-letnie dziecko skupia się na karierze muzycznej i nie utrzymuje bliskich relacji z rodziną odkąd rodzice postanowili upublicznić swoje życie prywatne w reality show MTV "The Osbournes", emitowanym w latach 2002-2005.