Ov Sulfur: Szczegóły albumu "The Burden Ov Faith"

"The Burden Ov Faith", pierwszy longplay deathcore'owego kwintetu z Las Vegas, wyprodukował Morgoth Beatz (Winds Of Plague, Polyphia). Miks i mastering wykonał Josh Schroeder (Lorna Shore, Mental Cruelty).

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Alex Terrible (Slaughter To Prevail), Taylor Barber (Left To Suffer), Howard Jones (Light The Torch, eks-Killswitch Engage) oraz Kyle Medina i Lindsay Schoolcraft (Bodysnatcher). Dodajmy również, że na czele Ov Sulfur stoi Ricky Hoover, były wokalista kalifornijskiego Suffokate.



Reklama

Debiutancki album Amerykanów będzie mieć swą premierę 24 marca nakładem niemieckiej Century Media Records / Sony Music.



Teledysk do kompozycji "Death Ov Circumstance" Ov Sulfur możecie zobaczyć poniżej:

Wideo OV SULFUR - Death Ov Circumstance (OFFICIAL VIDEO)

Ov Sulfur - szczegóły płyty "The Burden Ov Faith" (tracklista):

1. "Stained In Rot"

2. "Befouler"

3. "Unraveling"

4. "Death Ov Circumstance"

5. "Earthen"

6. "A Path To Salvation?"

7. "I, Apostate"

8. "Wide Open"

9. "The Inglorious Archetype"

10. "The Burden Ov Faith".