Outlaw z albumem "Reaching Beyond Assiah". Sprawdź pierwszy singel

Produkcję (w tym miks) albumu "Reaching Beyond Assiah" wziął na siebie Daniel Souza, grający na gitarze wokalista Outlaw, który od lat pomieszkuje w różnych europejskich krajach; aktualnie jego grupa stacjonuje w Hamburgu. Mastering wykonał szwedzki fachowiec Tore Stjerna. Za oprawę graficzną odpowiada Giovanna Coelho.

Od 2019 roku w podstawowym składzie Outlaw figurują także brazylijski basista Amilcar Rizk oraz fiński perkusista Tommi Tuhkala. W utworze "To Burn This World And Dissolve The Flesh" gitarowe solo zagrał gościnnie Juho Koski z fińskiego Spell Of Torment, w którym udziela się również Tuhkala.

Trzeci longplay blackmetalowego Outlaw będzie mieć swą premierę 31 marca nakładem niemieckiej AOP Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Album "Reaching Beyond Assiah" pilotuje singel "Beyond The Realms Of God", który możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Outlaw - Beyond The Realms Of God (Official Track 2023)

Oto program płyty "Reaching Beyond Assiah":

1. "Bliss Of Soul"

2. "To Burn This World And Dissolve The Flesh"

3. "Beyond The Realms Of God"

4. "The Unending Night"

5. "Everything That Becomes Nothing"

6. "The Serpent’s Chant"

7. "Reaching Beyond Assiah".