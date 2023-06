Outergods: Ekstremalna mieszanka na debiucie "A Kingdom Built Upon The Wreckage Of Heaven"

Kwintet z Nottingham zawarł umowę z kalifornijską Prosthetic Records. Pierwszym owocem współpracy Outergods z wytwórnią z Los Angeles będzie "A Kingdom Built Upon The Wreckage Of Heaven". Debiutancki longplay Anglików trafi na rynek 1 września (na CD i winylu, cyfrowo).

"Utwory zawarte na tej płycie łączą elementy death metalu, black metalu i grindcore'u, stanowiąc mieszankę surowości brzmienia spod znaku m.in. Morbid Angel i Strapping Young Lad z intensywnością bardziej współczesnych, ale równie brutalnych zespołów takich jak Full Of Hell" - czytamy w notce informacyjnej na temat debiutu Anglików.

"Album ten jest surowy, szorstki, chaotyczny i brzmi dokładnie tak, jak to sobie ustaliliśmy. Zależało mi na stworzeniu czegoś, co zawiera w sobie różne pierwiastki ekstremalnego metalu, które mi się podobają i do których lubię wracać" - dodał Nathe Sinfield, gitarzysta i współzałożyciel Outergods.



Materiał, wyprodukowany (w tym miks) przez wspomnianego muzyka, poddano masteringowi pod okiem Kristofera Strandberga. Autorem okładki "A Kingdom Built Upon The Wreckage Of Heaven" jest Tim Sinfield, brat Nathe'a.

Debiutancką płytę Outergods pilotuje singel "Tangled In The Cogs Of The Nightmare Machine". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo OUTERGODS - TANGLED IN THE COGS OF THE NIGHTMARE MACHINE (OFFICIAL VIDEO)



Outergods - szczegóły albumu "A Kingdom Built Upon The Wreckage Of Heaven" (tracklista):

1. "Nocturnal Death"

2. "Into The Howling Void"

3. "Faceless Entities"

4. "Tangled In The Cogs Of The Nightmare Machine"

5. "Abandoned At The Centre Of A Celestial Hell"

6. "Nothing But A Fetid Worm"

7. "Catacombs Of Madness"

8. "Flesh Prison"

9. "A Kingdom Built Upon The Wreckage Of Heaven".