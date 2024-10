Jak przekazał portal NME, powołując się na dokumentację złożoną w Companies House w Wielkiej Brytanii przez odpowiedzialną za show firmę Aniara, ABBA wciąż cieszy się ogromną popularnością. Potwierdzają to kasowe wyniki "ABBA Voyage". Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem, w ubiegłym roku koncerty obejrzał ponad milion widzów, co przełożyło się na zarobek rzędu ponad 103 mln funtów.

Ich kariera była intensywna, ale dość krótka - grupa ogłosiła zawieszenie działalności w 1982 roku. Nikt nie spodziewał się, że ABBA postanowi wrócić na scenę po prawie czterech dekadach i to z nową płytą. Wydany w listopadzie 2021 r. "Voyage" to pierwszy album od czasu "The Visitors" z 1981 roku.

"Zrobiliśmy sobie przerwę w lato 1982 roku i teraz zdecydowaliśmy, by ją przerwać. Mówią, że to nieroztropne robić 40-letnią przerwę pomiędzy albumami, ale nagraliśmy kontynuację 'The Visitors'" - oświadczył zespół przed premierą. Muzycy jednocześnie zadeklarowali, że będzie to ich ostatnia płyta z premierowym materiałem.