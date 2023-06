Grupa Perfect rozwiązała się w 2021 roku. Mimo planowanej celebracji 40 lat na scenie, pandemia zrewidowała plany zespołu, który ostatecznie zdecydował o zawieszeniu działalności po odejściu Grzegorza Markowskiego na "koncertową emeryturę". W ubiegłym roku zmarł Piotr Szkudelski, czyli wieloletni perkusista grupy.

Także w ubiegłym roku pojawił się album Patrycji Markowskiej "Wilczy pęd". Jedna z kompozycji, "Kieszenie", powstała z udziałem Grzegorza Markowskiego. To jedna z rzadszych aktywności muzyka w ostatnim czasie. W rozmowie z Mateuszem Kamińskim dla Interii, wokalistka zapowiedziała, że ten "wyśpiewał sobie, że 'trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym' i najzwyczajniej w świecie nie chce przeciągać tej chwili.

Perfect na Life Festival Oświęcim - 19 czerwca 2016 r.

- To jest taki niepisany układ, ale podejrzewam, że piosenka "Kieszenie" to jest już nasz ostatni duet. Wiesz, to z tego względu, że tata nie chce śpiewać. To ja go zmuszam, ja wyciągam. To jest trochę tak, że najpierw siedliśmy z gitarą, potem poprosiłam, by ze mną zaśpiewał. A teraz jeszcze trzeba pójść i gdzieś to pokazać, wykonać, a on tego nie chce. Więc to ja go ciągnę. Mówię: "Tato, chodź, może się rozkręcisz", ale tutaj muszę uszanować jego decyzję o tym, że on nie chce. Tak więc to ja go trochę zmuszam i naciskam, ale to nie może wiecznie trwać. Więc ja szanuję tę decyzję i myślę, że to nasz ostatni utwór - mówiła Interii w maju 2022 roku.

Perfect z nowym wokalistą. Kiedyś występował z Grzegorzem Markowskim

I choć fani Perfectu nie doczekali się dokończenia trasy z okazji 40-lecia, to po okresie ciszy nadszedł czas na nowe występy. Tym razem jako projekt Adrenalina & Perfect na scenie prezentują się Jacek Krzaklewski i Ryszard Sygitowicz, czyli muzycy Perfectu, a także Piotr Skóra - wokalista i założyciel Adrenaliny - fanklubu Perfectu.

Miłośnicy Perfectu spotykają się w fanklubie od 2004, a w 2013 roku Skóra i Markowski pojawili się razem na jednej scenie, gdzie twórca fanklubu wykonał utwór "Pepe wróć".

Wspomnianych już muzyków wspierają także Adrian Szupke (bas) oraz Krzysztof Żurek (perkusja). 11 czerwca grupa wystąpiła na Dniach Skawiny, a 29 czerwca zagrają w Bochni.

Na koncertach Adrenalina & Perfect możemy usłyszeć przeboje Perfectu, ale także nowe utwory - m.in. "Naiwny sen", do którego muzykę stworzyli B. Wójcik i J. Krzaklewski. Za tekst odpowiada Bogdan Olewicz.