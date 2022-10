Do stworzenia rankingu użyto 1700 piosenek, które najczęściej powtarzały się na piętnastu różnych związanych z pracą playlistach Spotify. Część z tych utworów wykorzystano następnie w teście wydajności pracy przeprowadzonym na wybranych użytkownikach. Chodziło o to, by sprawdzić, jak bardzo te piosenki rozpraszają podczas wykonywania zadania, które polegało na napisaniu niedługiego tekstu. Uczestnikom mierzono przy tym czas, liczbę napisanych słów na minutę i dokładność. Na tej podstawie wyliczono dla każdej z piosenek ogólny współczynnik rozpraszania i ułożono listę najbardziej i najmniej rozpraszających utwory.

Których piosenek najlepiej słuchać w pracy?

Najlepszą piosenką do słuchania w czasie pracy okazał się utwór "Memories" grupy Maroon 5. Wykonanie zadania przy nim zajęło badanym tylko 3 minuty i 47 sekund, a tempo pisania wyniosło 67 słów na minutę. Na drugim miejscu uplasował się Ed Sheeran z piosenką "Bad Habits", a na trzecim "Sucker" z repertuaru Jonas Brothers. Kolejne miejsca na liście numerów psprzyjających pracy zajęły piosenki "Ghost" Justina Biebera, "Save your tears" The Weekend, "Watermelon sugar" Harry'ego Stylesa, "Take you dancing" Jasona Derulo, "Sugar" z repertuaru Maroon 5, "In my blood" Shawna Mendesa i zamykający pierwszą dziesiątkę hit One Republic "Sunshine".

Tych piosenek lepiej nie słuchać w pracy!

Natomiast wśród utworów, których podczas pracy raczej należy unikać, na pierwszym miejscu znalazła się piosenka "Let Me Go" Hailee Steinfield, przy której dokładność spadła do 84 proc., tempo pisania do 49 słów na minutę, a czas wykonania zadania wyniósł 4 minuty i 56 sekund. Na drugim miejscu wśród niepolecanych do pracy znalazła się piosenka "Riptide" Vance'a Joya, a trzecim rozdzierająca serce "Someone You Loved" Lewisa Capaldiego. Czwartą pozycję zajął utwór "Thie buisness" z repertuaru Tiesto, a piąte miejsce zajęła Dua Lipa z piosenką Levitating.

Pierwszą dziesiątkę zestawienia numerów niepolecanych do pracy uzupełniły kolejno obecny na poprzedniej liście hit Jasona Derulo "Take you dancing", "Heat Waves" z repertuaru Glass Animals, "I like my better" Lauva, "As it was" Harry'ego Stylesa oraz "Feel it still" grupy Portugal. The man.