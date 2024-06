Oto kulisy początków kariery Taylor Swift. Szokujące, do czego doszła

Taylor Swift zaczynała swoją karierę muzyczną w Nashville, mając zaledwie 11 lat. Wraz z matką odwiedzała wytwórnie muzyczne, próbując zainteresować wydawców swoją twórczością. Jej wczesne dema zawierały autorskie piosenki Swift oraz covery, które miały pokazać jej talent. Sprzedany album to właśnie takie nagrania.

Płyta młodziutkiej Taylor, podpisana przez artystkę, została sprzedana na aukcji za ponad 12 tysięcy dolarów. Album zawiera covery utworów The Chicks i Dolly Parton. Aukcję przeprowadziła firma Goldin Auctions.

Demo Taylor Swift sprzedane za sporą sumę

Pierwszym utworem na CD jest "Am I Ready for Love", kolejnym jest wczesna oryginalna piosenka Swift, "Can I Go with You" - obydwa utwory nie zostały nigdy oficjalnie opublikowane.



Reklama

Na płycie znajdują się także covery utworów The Chicks, Dolly Parton i Olivii Newton-John. Co ciekawe, na okładce CD widnieje numer telefonu, pod który mogli dzwonić zainteresowani przedstawiciele przemysłu muzycznego, aby uzyskać więcej informacji o młodej artystce.

Zdjęcie Trasa koncertowa Taylor Swift / ANDRE DIAS NOBRE / AFP / AFP

"Eras Tour" bije wszystkie rekordy

Dziś Taylor jest jedną z megagwiazd muzyki popularnej. Artystka gra właśnie trasę koncertową "Eras Tour". Taylor Swift, która kiedyś rozdawała płyty za darmo, teraz przyciąga fanów z całego świata, pragnących zobaczyć ją na żywo i słono za to zapłacić. "Eras Tour" stała się już najbardziej dochodową trasą koncertową w historii.