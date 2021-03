"Ostre pytania - Będzie bang!": Jak wygląda idealna kobieta dla duetu Long & Junior?

Duet Long & Junior to kolejny gość nowego programu Disco Polo Music - "Ostre pytania - Będzie bang!".

Long & Junior w akcji /Adrian Ślazok / Reporter

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

Jednym z nowych programów są "Ostre pytania - Będzie bang!" (sobota, godz. 15:00).

Gwiazdy disco polo zmierzą się z pytaniami Kasi Morawskiej, która wali prosto z mostu! Czasem niezręcznie a czasem bardzo osobiście. "Będzie SZOK, będzie WOW, będzie BANG!" - zapowiadają twórcy.

Działający od 2000 r. duet Long & Junior to jedna z najbardziej popularnych grup na polskiej scenie dance. Najbardziej znane piosenki grupy to m.in. "Kolorowa sukienka" (86 mln odsłon), "Tańcz tańcz tańcz" (77 mln), "Bądź moją królową" (50 mln), "Piosenka dla dziewczyny" (15 mln) czy "Lubię to się bawię" (12 mln).

W marcu zespół wypuścił odświeżoną wersję swojego wielkiego hitu "Helenka", bez którego na początku pierwszej dekady XXI wieku nie mogła się odbyć żadna dyskoteka w Polsce.