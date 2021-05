"Ostre pytania - Będzie bang!": CamaSutra i zmienianie pieluch

Co zdradziła CamaSutra w nowym programie stacji Disco Polo Music - "Ostre pytania - Będzie bang!"? Zobaczcie sami!

Pod szyldem CamaSutra działa Małgorzata Główka /Damian Klamka /East News

Reklama

Stacja Disco Polo Music przygotowała dla swoich widzów trzy nowe programy, których premiery pojawiać się będą na antenie w każdą sobotę oraz odświeża swoje trzy stałe, kultowe pozycje, które zaskoczą świeżością i energią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. CamaSutra w programie "Ostre pytania - Będzie bang!": Dawałam rodzicom mocno popalić Disco Polo Music

Reklama

Jednym z nowych programów są "Ostre pytania - Będzie bang!" (sobota, godz. 15:00).

Gwiazdy disco polo zmierzą się z pytaniami Kasi Morawskiej, która wali prosto z mostu! Czasem niezręcznie a czasem bardzo osobiście. "Będzie SZOK, będzie WOW, będzie BANG!" - zapowiadają twórcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. CamaSutra o zmienianiu pieluch: Męża nieraz zbiera na wymioty ("Ostre pytania - Będzie bang!") Disco Polo Music

W najnowszym odcinku pojawi się CamaSutra - wokalistką i twarzą zespołu jest Małgorzata Główka, którą widzowie telewizyjni mogą pamiętać z takich programów, jak m.in. "Szansa na sukces", "Śpiewaj i walcz" i "The Voice of Poland" (w drugiej edycji trafiła do drużyny Patrycji Markowskiej).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. CamaSutra w programie "Moje disco, moje wszystko": Wiedziałam, że nie byłam już na to gotowa Disco Polo Music

Od 2015 r. jest żoną trenera siatkarskiej drużyny Skórzanych Skarżysko-Kamienna/SMS Kielce Mateusza Grabdy. W swojej działalności muzycznej wokalistka jednak posługuje się panieńskim nazwiskiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. CamaSutra i "Tego chcesz" w programie "Moje disco, moje wszystko" Disco Polo Music

CamaSutra ma w dorobku takie przeboje disco polo, jak m.in. "Tego chcesz" (ponad 66 mln odsłon), "Porwij mnie" (42 mln), "Do nieba bram", "Grzeszne myśli", "Miłość jest piękna" i "Jesteś ideałem" (po 14 mln).

Wokalistka właśnie wypuściła nowy teledysk "Śpij ze mną".



Clip CamaSutra Śpij ze mną