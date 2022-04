Kid Cudi i Kanye West w ciągu ostatnich lat wielokrotnie ze sobą współpracowali. Cudi pojawiał się gościnnie na świetnie przyjętych albumach Westa i nagrywał z nim takie hity jak "All of The Lights", "Welcome To Heartbreak" i "Gorgeous".

W 2019 roku West i Cudi nagrali świetnie przyjęty przez recenzentów album w projekcie Kid See Ghosts.

Jednak w ostatnich tygodniach drogi dwóch przyjaciół się rozeszły. I to na tyle, że Kid Cudi uznał, że nigdy więcej nie nagra żadnego utworu z Kanye Westem.



Kanye West i Kid Cudi - historia konfliktu

To znacznego pogorszenia relacji między dwoma muzykami doszło, gdy Kim Kardashian związała się z Pete'em Davidsonem. Przyjacielem komika jest też wspomniany Cudi.

"Niech wszyscy wiedzą, że Cudiego nie będzie na 'Dondzie', bo jest przyjacielem wiecie kogo" - pisał West, a jego były już przyjaciel nie pozostał mu dłużny. "Tak się składa, że nie chciałem być na twoim albumie pie*rzony dinozaurze. Wszyscy wiedzą, że jestem najjaśniejszym punktem twoich płyt" - komentował Cudi.



Zanim jednak doszło do internetowych przepychanek, obaj raperzy zdążyli nagrać się na albumy Pusha T - "It’s Almost Dry". Można usłyszeć ich wspólnie w numerze "Rock N Roll".

Cudi wyjaśnił na Twitterze, dlaczego utwór ostatecznie znalazł się na płycie. "Nagraliśmy to z Kanye, gdy między nami było wszystko w porządku. Nie jest mi z tym dobrze. Nie jest już moim przyjacielem i utwór został na płycie, bo Pusha T to mój człowiek. To mój ostatni utwór z Kanye Westem" - wyjaśniał.

Kanye West o rozwodzie z żoną na płycie Pusha T

Kanye West oprócz "Rock N Roll" zaliczył gościnny występ w numerze "Dreamin of The Past". W obu numerach kilkakrotnie odnosił się do swojej sytuacji rodzinnej i rozstania z Kim Kardashian.