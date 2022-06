Wraz z początkiem roku pod żagle Trójmiejskiej wytwórni SmoothSail Music dostał się wokalista, kompozytor i tekściarz - Oskar Mir.

22 czerwca ukazał się pierwszy singel Oskara, pt. "Kiedy rozum śpi". To piosenka, która mówi o kończącym się związku. Jest to również piosenka o głupiej, ale mocnej nadziei pojednania. Niestety takiej na granicy rozsądku. Powodów do trwania razem jest niewiele, a autor szuka ich na siłę.

Oskar czerpie ogromną część inspiracji ze sztuk wizualnych, a punktem wyjścia dla napisania piosenki był zachwyt nad znaną grafiką Francisco Goi, pt. "Kiedy rozum śpi, budzą się demony".

Reklama

Wideo Kiedy rozum śpi

Producent Tomasza "Ragaboy" Osiecki zastosował ciekawe rozwiązanie, w postaci połączenia w refrenie wokali nagranych przed laty w wersji demo oraz nagranych na nowo. Pokazuje to wachlarz emocji, jaki ciągnie się za wokalistą - od smutku, złości i desperacji z pierwotnej wersji piosenki (frazy zaśpiewane krzykliwie) po dopiero niedawno odkryte pogodzenie się z tym, co nadeszło (frazy szeptane).

Singiel zapowiada debiutancką płytę "Orfeusz", której premiera odbędzie się w listopadzie 2022 roku.

Wokalista tworzy i gra koncerty na terenie całego kraju. W czasie pandemii, w 2020 roku, był headlinerem na najdziwniejszej dotychczasowej edycji-widmo festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, nazwanym Narniostock, w miejscu i czasie, gdzie zazwyczaj odbywa się Pol'And'Rock. W 2021 roku zagrał na festiwalu FAMA. Brał tam też udział w warsztatach z solo actu, prowadzonych przez Piotra "Bajzla" Piaseckiego. Uczestnik Tak Brzmi Miasto: Summer Camp 2020. Chętnie współpracuje z malarzami, performerkami, filmowcami.



Wytwórnia SmoothSail Music

SmoothSail to pierwsza taka flota na rynku muzycznym w Polsce. Odkąd powstała, płynie pod prąd i sukcesywnie wzburza coraz większe fale, a ich załoga redefiniuje sposób działania branży muzycznej w Polsce.

Do wytwórni dołączyli już Maks Łapiński, t.typy, Roomieńce, Korcz oraz Oskar Mir.

Oprócz tego SmoothSail współpracuje m.in z L.U.C, Misią Furtak, międzynarodowym projektem Rebel Babel, współprodukuje festiwal BRASSWOOD Fest, a także współorganizuje duże produkcje z udziałem takich artystów jak: Piotr Rogucki, Mela Koteluk, Bitamina, Meek Oh Why?, Renata Przemyk, Klaudia Szafrańska czy Grzegorz Markowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu L.U.C, Rebel Babel i gości podczas Tauron Life Festival Oświęcim 2018 INTERIA.TV