Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła listy w 10 kategoriach na zbliżającą się 94. ceremonię rozdania Oscarów. Głosowanie na nominacje rozpocznie się 27 stycznia 2022 roku, a zakończy 1 lutego. Tydzień później, 8 lutego, poznamy pełną listę nominacji.



Wśród nominowanych znajdują się "pewniaki", które od początku miały się znaleźć na liście, jak piosenka Beyonce, ale także sporo klasycznych wykonawców, m.in. U2, Van Morrison czy Carole King. Jay-Z i Beyonce, którzy są małżeństwem, są nominowani w kategorii Najlepsza oryginalna piosenka, ale odpowiadają za dwie różne piosenki. Jay-Z za "Guns Go Bang", a Beyonce za "Be Alive". Faworytką przez wiele miesięcy (zanim z powodu pandemii przełożono premierę filmu), byli Billie Eilish i Finneas za piosenkę "No Time To Die" do filmu o Bondzie.



Jedną nominację uzyskała także Ariana Grande, a dwie Kid Cudi. Wśród starszych muzyków nominowani są m.in. wspomniany już Van Morrison, czy Russell Mael z zespołu Sparks. Obserwatorzy konkursu liczą, że nagroda trafi w końcu do Diane Warren, która do Oscara jest nominowana aż 12 raz, ale nigdy nie otrzymała nagrody! Zwycięzcę Oscarów poznamy 27 marca 2022 roku.



Najlepsza oryginalna piosenka





"So May We Start?" z filmu "Annette" - Ron Mael, Russell Mael (Sparks)

"Down To Joy" z filmu "Belfast" - Van Morrison

"Right Where I Belong" z filmu "Brian Wilson: Long Promised Road" - Brian Wilson, Jim James

"Automatic Woman" z filmu "Bruised" - H.E.R.

"Dream Girl" z filmu "Cinderella" - Idina Menzel, Laura Veltz

"Beyond The Shore" z filmu "CODA" - Nicholai Baxter, Matt Dahan, Sian Heder, Marius de Vries

"The Anonymous Ones" z filmu "Dear Evan Hansen" - Benj Pasek, Justin Paul, Amandla Stenberg

"Just Look Up" z filmu "Don't Look Up" - Nicholas Britell, Ariana Grande, Scott Mescudi, Taura Stinson

"Dos Oruguitas" z filmu "Encanto" - Lin-Manuel Miranda

"Somehow You Do" z filmu "Four Good Days" - Diane Warren

"Guns Go Bang" z filmu "The Harder They Fall" - Jeymes Samuel, Scott Mescudi, Shawn Carter

"Be Alive" z filmu "King Richards" - Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

"No Time To Die" z filmu "No Time to Die" - Billie Eilish, Finneas O'Connell

"Here I Am (Singing My Way Home)" z filmu "Respect" - Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

"Your Song Saved My Life" z filmu "Sing 2" - Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen, Jr.

W tym roku szczególnie wyróżniony został Hans Zimmer, którego nominowano za dwie produkcje - nominacja za "Diunę" i "No Time To Die". Podobna sytuacja spotkała Jonny'ego Greenwooda, który na "shortliście" także znajduje sie podwójnie - za "The Power of Dog" oraz muzykę do biografii księżnej Diany, "Spencer".

Jedną z faworytek w tej kategorii jest Latynoska Germaine Franco za muzykę do filmu "Encanto". Specjaliści jako duży brak na tegorocznej liście wskazują ścieżki dźwiękowe do filmów "C'mon C'mon", "Cyrano" i "Jockey".

Najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa



"Being the Ricardos" - Daniel Pemberton

"Candyman" - Robert Aiki Aubrey Lowe

"Don't Look Up" - Nicholas Britell

"Diuna" - Hans Zimmer

"Encanto" - Germaine Franco

"The French Dispatch" - Alexandre Desplat

"The Green Knight"- Daniel Hart

"The Harder They Fall" - Jeymes Samuel

"King Richard" - Kris Bowers

"The Last Duel" - Harry Gregson-Williams

"No Time To Die" - Hans Zimmer

"Parallel Mothers" - Alberto Iglesias

"The Power of the Dog" - Jonny Greenwood

"Spencer" - Jonny Greenwood

"The Tragedy of Macbeth" - Carter Burwell