Oscary 2021 - nominacje. Kto ma szansę na nagrodę za najlepszą piosenkę?

Poznaliśmy listę nominacji do 93. Oscarów. Kto znalazł się w muzycznych kategoriach do najważniejszych filmowych nagród?

Laura Pausini zdobyła nominację do Oscara / Marco Piraccini\Archivio Marco Piraccini\Mondadori Portfolio /Getty Images

93. gala rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia. Najwięcej nominacji - aż 10 - zdobył film "Mank".

Z kolei po sześć szans na nagrody mają "Ojciec", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Nomadland", "Sound of Metal" i "Proces Siódemki z Chicago".

Kto zdobył nominacje w kategoriach muzycznych?

Najlepsza piosenka:

"Fight For You" - "Judas and the Black Messiah" (H.E.R.)

"Hear My Voice" - "Proces Siódemki z Chicago" (Celeste)

"Husavik" - "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" (Will Ferrell & Molly Sanden)

"lo Sì (Seen)" - "The Life Ahead, La Vita Davanti a Se" (Laura Pausini)

"Speak Now" - "One Night in Miami..." (Leslie Odom Jr. & Sam Ashworth).

Najlepsza muzyka filmowa:

"Co w duszy gra" - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

"Mank" - Trent Reznor, Atticus Ross

"Minari" - Emile Mosseri

"Nowiny ze świata" - James Newton Howard

"Pięciu braci" - Terence Blanchard.

Na liście znaleźli się laureaci tegorocznych Złotych Globów, często nazywanych prognozami przed Oscarami. Globy zdobyli odpowiednio Trent Reznor, Atticus Ross i Jon Batiste ("Co w duszy gra" - najlepsza muzyka) oraz Laura Pausini z utworem "Io Si (Seen)" ("Życie przed sobą" - najlepsza piosenka).

Reznor (znany jako lider Nine Inch Nails) razem z Rossem (oficjalnie w NIN od 2016 r.) współpracują od blisko dwóch dekad. Na koncie mają już Oscara za muzykę do filmu "The Social Network".



46-letnia Laura Pausini ma na koncie ponad 70 mln sprzedanych płyt, choć nigdy tak naprawdę nie podbiła anglojęzycznego rynku.

Wokalistka w dorobku ma takie wyróżnienia, jak m.in. nagrodę Grammy (2006 r.; była pierwszą Włoszką z tą statuetką), cztery Latin Grammy i sześć statuetek World Music Awards.

Piosenka "Io Si (Seen)" została nagrana w pięciu wersjach językowych. Razem z Pausini współautorami utworu są Amerykanka Diane Warren (jej przeboje wykonywali m.in. Cher, Celine Dion, Aerosmith, Ace Of Base, Toni Braxton i Beyonce) i włoski kompozytor i wokalista Niccolò Agliardi.

W teledysku "Io Si (Seen)" pojawiła się włoska legenda kina Sophia Loren, która zagrała jedną z głównych ról w filmie "Życie przed sobą".