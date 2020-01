Oscary 2020: Kogo nominowano w kategorii najlepsza piosenka?

Poznaliśmy nominowany do tegorocznych Oscarów. Kto w tym roku powalczy w kategorii najlepsza muzyka oryginalna oraz najlepsza piosenka?

Elton John ma szansę wygrać Oscara /Kevin Winter /Getty Images

W kategorii najlepsza piosenka nominowani zostali:

Reklama

Randy Newman (I Can't Let You Throw Yourself Away z filmu "Toy Story 4"), Elton John i Bernie Taupin ((I'm Gonna) Love Me Again" z filmu "Rocketman"), Diane Warren (I'm Standing With You z produkcji "Przypływ wiary"), Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez ("Into The Unknown" z animacji "Karina lodu 2") oraz Josuah Brian Campbell i Cynthia Erivo ("Stand up" z filmu Harriet").

Poznaliśmy również nominowany w kategorii najlepsza ścieżka dźwiękowa. Statuetki mogą zgarnąć:

Hildur Guðnadóttir ("Joker"), Alexandre Desplat ("Małe kobietki"), Randy Newman ("Historia małżeńska"), Thomas Newman ("1917"), John Williams ("Gwiezde Wojny: Skywalker odrodzenie").

Ceremonia rozdania Oscarów w tym roku odbędzie się 10 lutego 2020 roku w Dolby Theatre w Los Angeles.