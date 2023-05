Orphalis: Album "As The Ashes Settle" gotowy. Kiedy premiera?

"As The Ashes Settle", pierwszy od czterech lat album kwintetu z Dortmundu, wyda indyjska Transcending Obscurity Records. W wersji cyfrowej materiał ujrzy światło dzienne 25 lipca. Edycja CD trafi na rynek 25 sierpnia. W późniejszym terminie płyta dostępna będzie również na winylu i kasecie.

Podobnie jak w przypadku "The Approaching Darkness", poprzedniego longplaya Niemców z 2019 roku, tak i tym razem okładkę zaprojektował amerykański artysta Adam Burke / Nightjar Illustration.

Na nowym albumie zespołu, którego wokalistką jest muzyk o swojsko brzmiącym nazwisku Thomas Szczecina, usłyszymy nowego basistę Thomasa Köhlera.

Wideoklip "Ritual Of Conflagration" Orphalis możecie zobaczyć poniżej:

Clip ORPHALIS Ritual of Conflagration

Orphalis - szczegóły albumu "As The Ashes Settle" (tracklista):

1. "As The Ashes Settle"

2. "Ritual Of Conflagration"

3. "Watch Them Descend"

4. "The Wolves Draw Near"

5. "An Effigy To Humanity"

6. "Staring Into Ruin"

7. "Moon Supremacy"

8. "From Shadows Arisen"

9. "Labyrinth Configuration"

10. "To Embrace Defeat"

11. "Crowned In Hatred".